Άραξος: Νέα ενημέρωση της ΥΠΑ για το ατύχημα με τη σκάλα αεροσκάφους και τους τραυματίες

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου, που σημειώθηκε χθες και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Η ΥΠΑ, μεταξύ άλλων, γνωστοποίησε πως διενεργεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου του Αράξου, έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του χθεσινού ατυχήματος, κατά την τελετή για την ονοματοδοσία αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Παράλληλα επισημαίνει πως άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Άραξος: Τι αναφέρουν οι τραυματίες για το ατύχημα

Από το συμβάν με την υποχώρηση της σκάλας στον Άραξο τραυματίστηκαν τρία άτομα, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες πιο συγκεκριμένα, οι οποίοι περιέγραψαν στο Mega τα όσα έζησαν.

Μία δημοσιογράφος, μάλιστα, τραυματίστηκε σοβαρά, και ανέφερε τα εξής: «Μας ανεβάσανε πάνω σε μία σκάλα αεροπλάνου, η οποία όμως δεν ακούμπαγε στο αεροπλάνο, ήταν στον αέρα, και κατέρρευσε. Έχω σπάσει το πόδι μου στον αστράγαλο σε τρία σημεία και πρέπει να βάλω λάμες».

Η ίδια βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου που περιμένει να χειρουργηθεί.

«Δεν είμαι πολύ καλά. Είμαι στο νοσοκομείο του Ρίου αυτήν την στιγμή, θα φύγω όμως από δω. Πονάω, δεν είναι καθόλου… Πονάω πολύ και λίγα παυσίπονα μου δίνουν εδώ».

Σε καλύτερη κατάσταση ο φωτορεπόρτερ που προσγειώθηκε από την σκάλα των 3 μέτρων, ο οποίος συμπλήρωσε με τη σειρά του: «Για κάποιον λόγο η σκάλα υποχώρησε και βρεθήκαμε στο κενό από ύψος 3 μέτρων. Όταν σου λέει κάποιος ανέβα επάνω, θεωρώ ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί».

«Εγώ έσπασα όλο τον εξοπλισμό μου. Έχω ένα κάταγμα ποδοκνημικής, με σκοπό μία επανεξέταση για να δούμε αν θα χειρουργηθεί ή όχι μετά από 10 μέρες» κατέληξε.