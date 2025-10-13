Απεργία 14 Οκτωβρίου: Σε ποιους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ανασταλεί η λειτουργία

Με καθυστερήσεις στα δρομολόγια και με προσωρινή αναστολή λειτουργία σταθμών θα λειτουργήσει αύριο, Τρίτη, το Μετρό Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της 24ώρης απεργίας που έχουν κηρύξει τα εργατικά κέντρα ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ.

Όπως ενημέρωσε η αρμόδια εταιρείας διαχείρισης του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Μάλιστα, λόγω της πανελλαδικής 24ώρης απεργίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης

«Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ, ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 09.30 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο. Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τα ΜΜΜ στην Αθήνα

Στην 24ώρη απεργία λόγω του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, αναμένεται να συμμετάσχουν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, όπως έγινε σχετικά γνωστό.

Αύριο ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες, συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας, ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου.

Στην απεργία αξίζει να σημειωθεί πως συμμετέχουν τα πλοία, ωστόσο σχετικά με τα ταξί, ο ΣΑΤΑ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως δεν θα συμμετέχουν στην απεργία.

Λόγω της απεργίας, τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών θα εκτελούνται συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία την Τρίτη θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Την ίδια ώρα οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό και η γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, θα λειτουργήσουν από τις 9:00 μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή της στην απεργία, αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο.