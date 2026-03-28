Αλλαγή ώρας: Την Κυριακή γυρίζουν οι δείκτες των ρολογιών

Την Κυριακή 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας, όπου θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα μπροστά.

Ανακοίνωση εξέδωσε και το υπουργείο Υποδομών, αναφέροντας ότι: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».

Η αλλαγή της ώρας υπό συζήτηση

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης για τη θερινή και χειμερινή ώρα. Η θερινή ώρα παραμένει σε ισχύ έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όταν τα ρολόγια γυρίζουν και πάλι μία ώρα πίσω.

Η πρακτική της αλλαγής ώρας εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός.

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια υπό συζήτηση έχει τεθεί το ενδεχόμενο κατάργησης της εναλλαγής θερινής και χειμερινής ώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.