Άλιμος: Σε ΜΕΘ στο Παίδων ο 15χρονος που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον επανέφεραν

Σοβαρό ιατρικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22 Οκτωβρίου) σε γνωστό γυμναστήριο στον Άλιμο, όταν ένας 15χρονος μαθητής κατέρρευσε έπειτα από ανακοπή καρδιάς, προκαλώντας αναστάτωση σε προσωπικό και ασκούμενους.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Ο έφηβος βρισκόταν στον χώρο του γυμναστηρίου όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τις αισθήσεις του. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η ανακοπή προκλήθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης ή αμέσως μετά.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με μέλη και υπαλλήλους του γυμναστηρίου να σπεύδουν να βοηθήσουν το παιδί.

Μονάδα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ έφτασε στο γυμναστήριο μέσα σε λίγα λεπτά, ξεκινώντας Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Λίγο αργότερα κατέφθασε κινητή ιατρική μονάδα με εξειδικευμένο προσωπικό, που κατάφερε να επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό του 15χρονου πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Αρχικά, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου σταθεροποιήθηκε, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της ανακοπής. Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο, ο 15χρονος παραμένει διασωληνωμένος και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε.