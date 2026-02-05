Νέα Πέραμος: Στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου - Αναμένεται να κληθεί ξανά για κατάθεση η σύντροφός του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα και με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, εντός της ημέρας αναμένεται να μεταβεί στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του θύματος, προκειμένου να καταθέσει για τη δολοφονία του γιου του στη Νέα Πέραμο.

Η κλήση του σχετίζεται με δηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει δημόσια, στις οποίες υποστηρίζει ότι τόσο η πρώην σύζυγός του όσο και η σύντροφος του 27χρονου έχουν γνώση για άτομα που φέρονται να συνδέονται με την απαγωγή και τη δολοφονία του.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θα ζητήσουν πληροφορίες για το περιβάλλον και τις επαφές του 27χρονου, καθώς ο πατέρας του έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι του είχε επισημάνει τον κίνδυνο που ενέκρυπταν ορισμένες συναναστροφές του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν επιβαρυμένες, κυρίως λόγω οικονομικών και περιουσιακών διαφορών.

Ο πατέρας είχε αφήσει να εννοηθεί πως ο 27χρονος ενδεχομένως να είχε εμπλοκή στον εμπρησμό δύο οχημάτων που του ανήκαν, περιστατικό που σημειώθηκε λίγους μήνες πριν τη δολοφονία. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023 είχε κατατεθεί μήνυση σε βάρος του 27χρονου για σωματική βλάβη και απειλή.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του θύματος. Όπως μετέδωσε το Mega, έχουν προκύψει ηχητικά μηνύματα που φέρεται να είχε αποστείλει ο πατέρας στον γιο του και τα οποία περιλαμβάνουν απειλές.

Για την ύπαρξη των συγκεκριμένων μηνυμάτων έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικοί από συγγενικά πρόσωπα και αναμένεται να ενταχθούν στη δικογραφία. Ήδη, στα εγκληματολογικά εργαστήρια βρίσκονται το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας κλήσης της συντρόφου του θύματος για συμπληρωματική κατάθεση, καθώς οι Αρχές εντοπίζουν ασυνέπειες στην αρχική της μαρτυρία.

Την έρευνα συμπληρώνουν νέο οπτικοακουστικό υλικό από τη νύχτα της απαγωγής, καθώς και καταθέσεις προσώπων από το στενό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του 27χρονου.