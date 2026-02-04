Νέα Πέραμος: «Τα πλούτη προσέλκυσαν κόσμο, δημιούργησε φιλίες με βάση το χρήμα» λέει το περιβάλλον του 27χρονου

Σε αδιέξοδο βρίσκονται μέχρι στιγμής οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών, για την υπόθεση της αρπαγής και δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση στη Νέα Πέραμο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς προσπαθούν να φωτίσουν τόσο το κίνητρο του εγκλήματος όσο και την ταυτότητα των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει σαφής κατεύθυνση για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο 27χρονος είχε υποστεί κακοποίηση, καθώς στο πρόσωπό του διαπιστώθηκαν εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο.

Έπειτα, εκτιμάται ότι κρατήθηκε ζωντανός για περίπου έξι ημέρες, με τον χρόνο θανάτου να τοποθετείται το βράδυ του Σαββάτου ή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Συνολικά δέχτηκε 10 σφαίρες, εκ των οποίων οι 9 στην πλάτη και η μία στο πίσω μέρος του κρανίου, ενώ τρεις ήταν διαμπερείς στο ύψος του θώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι συγγενείς του 27χρονου αναφέρουν ότι η μεγάλη οικονομική του άνεση δεν προερχόταν από την εταιρεία που είχε ιδρύσει.

Όπως υποστηρίζουν, από την ενηλικίωσή του είχε αποκτήσει πρόσβαση στη σημαντική περιουσία του παππού του. Ο 27χρονος φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον παππού του, ο οποίος φρόντιζε να του προσφέρει μια άνετη ζωή.

Πριν από περίπου δύο χρόνια απεβίωσε και του άφησε σημαντικό χρηματικό ποσό, καθώς και ακίνητη περιουσία. Μέρος της κληρονομιάς είχε λάβει και ο πατέρας του θύματος, με τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές.

Οι οικείοι του εκτιμούν ότι τα χρήματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία του, καθώς προσέλκυσαν άτομα που επιδίωκαν να τον εκμεταλλευτούν.

Όπως αναφέρουν, ανέπτυξε σχέσεις και φιλίες που βασίζονταν στο χρήμα, γεγονός που, κατά τους ίδιους, τον έφερε σε επαφή με «κακές παρέες».