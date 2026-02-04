Μαρουσάκης: Το βράδυ πλησιάζει η νέα κακοκαιρία - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Σε επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές μετά το νέο έκτακτο της ΕΜΥ, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από τις επόμενες ώρες.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών, θα κάνει την εμφάνισή του σταδιακά από σήμερα το απόγευμα, και θα συνοδεύεται από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες αλλά και μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η νέα αυτή κακοκαιρία ξεκίνησε από τη βόρεια Αφρική και κινείται προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικά και βόρεια τμήματα, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Από σήμερα το απόγευμα προς το βράδυ, η αφρικανική σκόνη θα καλύψει κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια χώρα, με αποτέλεσμα οι βροχές να έχουν χαρακτήρα λασποβροχής.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα μετακινηθούν ανατολικότερα και την Πέμπτη θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Μαρουσάκης: «Hμέρα γενικευμένης κακοκαιρίας η Πέμπτη»

Όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η Πέμπτη θα είναι ημέρα γενικευμένης κακοκαιρίας, με τις πιο έντονες βροχές να σημειώνονται στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, ενώ προς το τέλος της ημέρας μεγάλος όγκος νερού θα πέσει στο ανατολικό Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή το πρώτο κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί, ωστόσο ένα νέο σύστημα θα φέρει εκ νέου βροχές από το μεσημέρι και μετά, ξεκινώντας από τα δυτικά και επεκτεινόμενο στα κεντρικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Τέλος, το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με ενισχυμένους νοτιάδες και άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια Κρήτη.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) σχετικά με το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας, κάνοντας λόγο για «πορτοκαλί προειδοποίηση».

Στο σχετικό της δελτίο για την επιδείνωση του καιρού, η ΕΜΥ αναφέρει πως χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς οι κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Ως προς το χρονικό πλαίσιο, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26), το βορειοδυτικό κομμάτι της πιο συγκεκριμένα, και αύριο Πέμπτη (05-02-26) τις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: