Αίγινα: Ακατάλληλο το νερό στο νησί - Κάτοικοι αναφέρουν δερματικούς και οφθαλμικούς ερεθισμούς

Από τις 15 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και σήμερα, το νησί της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το νερό βρύσης καθώς αποδεδειγμένα θεωρείται ακατάλληλο, με τους κατοίκους να αναφέρουν δερματικούς και οφθαλμικούς ερεθισμούς.

Αιτία του προβλήματος - το οποίο επηρεάζει τους περίπου 15.000 μόνιμους κατοίκους - είναι βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Νωρίτερα, έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, κάτοικοι και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων, σε παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναμένεται η κατάθεση ψηφίσματος που θα ζητά την κήρυξη της Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον δήμο, οι σημερινές ανάγκες του νησιού φτάνουν τους 4.000 τόνους νερού ημερησίως, ενώ μεταφέρονται περίπου 1.000 τόνοι την ημέρα με τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης.

Σημειώνεται πως οι κάτοικοι του νησιού προσφεύγουν στην αγορά εμφιαλωμένου νερού για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.