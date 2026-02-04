Η κυβέρνηση καρατόμησε τους επικεφαλής του ΟΣΕΘ μετά τα περιστατικά με φωτιές σε λεωφορεία

Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε τις παραιτήσεις των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η ηγεσία του υπουργείου θεωρεί ότι οι επικεφαλής του Οργανισμού δεν έδειξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά μετά τα διαδοχικά περιστατικά με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα.

Τα συμβάντα έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.