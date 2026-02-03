ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Βόλος: Γυναίκα έπεσε στον δρόμο μαζί με το μπαλκόνι

Η γυναίκα δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό

The LiFO team
The LiFO team
ΒΟΛΟΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΕΣΕ Facebook Twitter
Φωτ.: EPT
0

Μία 43χρονη γυναίκα έπεσε στο έδαφος μαζί με το μπαλκόνι του σπιτιού της, στο Βόλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε παλαιό διώροφο κτίσμα.

Το περιστατικό στον Βόλο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο μπαλκόνι του ορόφου και επιχείρησε να κατέβει στο ισόγειο μέσω της εξωτερικής σκάλας. Τη στιγμή εκείνη, το μπαλκόνι κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αιφνιδιαστικά στο έδαφος.

Η 43χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει κακώσεις και προληπτικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Το ΕΚΑΒ κάλεσε η αδελφή της, ενώ και γείτονες έτρεξαν αν δουν τι συμβαίνει ακούγοντας τον θόρυβο. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Η αεροπορική επιβεβαίωσε στην ΕΛΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Ελλάδα / Εξαφάνιση Λόρα: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την καθυστέρηση, σημειώνοντας ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είχε κοινοποιηθεί από τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση της
THE LIFO TEAM
Νέα Πέραμος: «Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν» - Τα σημεία που δυσκολεύουν την εξιχνίαση της υπόθεσης

Ελλάδα / Νέα Πέραμος: «Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν» - Τα σημεία που δυσκολεύουν την εξιχνίαση της υπόθεσης

Το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον στις καταθέσεις συγγενών και φίλων του θύματος, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά κίνητρα, αλλά και να διαπιστωθεί αν υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από τη δολοφονία
THE LIFO TEAM
 
 