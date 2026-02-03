Βόλος: Γυναίκα έπεσε στον δρόμο μαζί με το μπαλκόνι

Μία 43χρονη γυναίκα έπεσε στο έδαφος μαζί με το μπαλκόνι του σπιτιού της, στο Βόλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε παλαιό διώροφο κτίσμα.

Το περιστατικό στον Βόλο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο μπαλκόνι του ορόφου και επιχείρησε να κατέβει στο ισόγειο μέσω της εξωτερικής σκάλας. Τη στιγμή εκείνη, το μπαλκόνι κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αιφνιδιαστικά στο έδαφος.

Η 43χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει κακώσεις και προληπτικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Το ΕΚΑΒ κάλεσε η αδελφή της, ενώ και γείτονες έτρεξαν αν δουν τι συμβαίνει ακούγοντας τον θόρυβο. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πάτρα: Μπαλκόνι κατέρρευσε και έπεσε σε αυτοκίνητο