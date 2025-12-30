Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Την τελευταία του πνοή άφησε άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια, το πρωί της Τρίτης.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η κατάστασή του, όμως, ήταν τόσο σοβαρή με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να καταλήξει.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε από τον συρμό του Προαστιακού να ερευνώνται.

Άνω Λιόσια: Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο με παράσυρση στη Λάρισα - Στο νοσοκομείο 5χρονο παιδί

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Αττική Οδός: Χωρίς δίπλωμα και πινακίδες ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε τροχονόμο