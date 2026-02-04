Εξαφάνιση Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο νεαρός άνδρας που φέρεται να ταξίδευε μαζί της

Άφαντη παραμένει για 25η ημέρα η 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε αγνοείται.

Την Τρίτη σημειώθηκαν ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισής της, καθώς πλέον και επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η 16χρονη βρίσκεται πλέον στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε πως η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην αστυνομία ότι πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν οι γονείς της δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα η ακριβής τοποθεσία της παραμένει άγνωστη.

Οι γονείς της εκτιμούν πλέον ότι η ανήλικη δεν έδρασε μόνη της, καθώς όλα δείχνουν πως η επιστροφή της στη Γερμανία ήταν αποτέλεσμα ενός καλά οργανωμένου σχεδίου. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε άτομο ή άτομα που τη βοήθησαν να ταξιδέψει, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να στρέφεται σε έναν νεαρό άνδρα με μακριά μαλλιά, ο οποίος φέρεται να ήταν δίπλα της τόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης όσο και στην αίθουσα αναμονής.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Λόρα εθεάθη στη Φρανκφούρτη, ωστόσο δεν είναι σαφές αν εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί ή αν έχει μετακινηθεί σε άλλη πόλη. Μάρτυρας που μίλησε στο Mega περιέγραψε ότι την αναγνώρισε μέσα σε τρένο, συνοδευόμενη από έναν άνδρα περίπου 25 ετών, με τον οποίο συνομιλούσε στα γερμανικά.

«Την είδα με ένα αγόρι, μπορεί να ήτανε 25 χρόνων, εκεί περίπου. Τη Λόρα την πρόσεξα όταν περάσαμε τον σταθμό της Φρανκφούρτης. Στην επόμενη στάση κάτι είπε το παιδί, μιλούσαν γερμανικά, κάτι είπε το παιδί και ακριβώς γύρισε αντί για να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, γύρισε προς τη μεριά τη δικιά μου και είδα τη μύτη της την λεπτή», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega.