Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε χωριό στην Κέρκυρα - Ζημιές σε σπίτια, ξηλώθηκαν τέντες

Ισχυροί άνεμοι έριξαν κλαδιά και δέντρα στους δρόμους - Βίντεο από τα σημεία

The LiFO team
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε χωριό στην Κέρκυρα - Ζημιές σε σπίτια, ξηλώθηκαν τέντες
Φωτ. από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα / corfutvnews.gr
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ της Τετάρτης πολλές περιοχές της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Στο επίκεντρο του νέου αυτού κύματος κακοκαιρίας βρέθηκε η Κέρκυρα, καθώς ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν το νησί προκαλώντας πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δυσχέρειες στις μετακινήσεις, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, ενώ στο χωριό Αφιώνας σημειώθηκε και ανεμοστρόβιλος.

Το πέρασμα ανεμοστρόβιλου από τον Αφιώνα, στη βορειοδυτική πλευρά της Κέρκυρας, προκάλεσε σοβαρές φθορές. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, πέντε περίπου επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, καθώς ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τέντες και ξύλινες κατασκευές, ενώ προβλήματα εντοπίστηκαν και σε στέγες σπιτιών.

Ωστόσο, άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των συνεργείων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, τα οποία προχώρησαν στην απομάκρυνση φερτών υλικών και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους της περιοχής.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση κλαδιών και δέντρων σε σημεία του οδικού δικτύου τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα του νησιού, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει σε σειρά περιστατικών για την άρση των εμποδίων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέμειναν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Στη συνέχεια, στην περιοχή Καββαδάδες, η πτώση δέντρου πάνω σε γραμμές ηλεκτροδότησης είχε ως αποτέλεσμα πολύωρη διακοπή ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της βορειοδυτικής Κέρκυρας, με την αποκατάσταση να ολοκληρώνεται τις πρωινές ώρες.

Αντίστοιχη διακοπή σημειώθηκε και στο Περιβόλι, όπου η ηλεκτροδότηση διεκόπη για περίπου δύο ώρες. Τέλος, δυσχέρειες παρουσιάστηκαν και στο οδικό δίκτυο της πόλης, καθώς η παραλιακή λεωφόρος της Γαρίτσας παρέμεινε κλειστή για αρκετό χρονικό διάστημα, όταν τα κύματα κάλυψαν το οδόστρωμα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

