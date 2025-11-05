Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα: Ανατροπή με τον θάνατο της 75χρονης - Τα δύο σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία

Έναν άγριο και μαρτυρικό θάνατο, φαίνεται πως βρήκε η 75χρονη, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και δολοφονήθηκε από τους δράστες, προτού φύγουν με τη λεία τους μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, την Παρασκευή (31/10).

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα το ΕΡΤnews, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ανατρέπεται δηλαδή, η αρχική εικόνα η οποία έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από κάποια χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή, οι ληστές χτύπησαν την ηλικιωμένη με ένα μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη.

Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα: Τα σενάρια που εξετάζονται

Δύο είναι σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το έγκλημα. Το ένα θέλει να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν την ηλικιωμένη. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.

Αυτό που βάζει σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, εισβάλοντας με πρόθεση να σκοτώσουν και γνωρίζοντας πως υπάρχουν άποια ακριβά κοσμήματα και χρήματα περίπου οκτώ με δέκα χιλιάδες ευρώ, τα οποία κρατούσε εκεί η 75χρονη, και αφετέρου ότι οι δράστες ενδεχομένως να γνώριζαν και τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρεις εξωτερικές. Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού. Υπήρχε μια τυφλή γωνία, ένα σημείο το οποίο δεν κάλυπταν οι κάμερες και οι δράστες.

Οι αδίστακτοι ληστές και δολοφόνοι της 75χρονης επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο, κάτι πλέον που βάζει τις Αρχές σε υποψίες ότι ενδεχομένως να ήξεραν και αυτό το τυφλό σημείο με πληροφορία εσωτερική, δηλαδή κάποιον ο οποίος γνώριζε πράγματα για το σπίτι αλλά και για την οικογένεια του θύματος.

