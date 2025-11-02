Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα: Το στοιχείο που βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της 75χρονης

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της, περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό

Τους δράστες της δολοφονίας της 75χρονης μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα αναζητά η Αστυνομία.

Η γυναίκα έπεσε θύμα ληστείας στο σπίτι της αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στην οδό Ικάρου 31 στη Σαλαμίνα και εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της περίπου τρεις ώρες μετά, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι πιθανότατα από μπουκάλι.

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα: Το στοιχείο που έχουν οι αστυνομικοί

Ένα σημαντικό εύρημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είναι ένα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε κάτω από το άψυχο σώμα της γυναίκας.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η 75χρονη φέρει αμυντικά τραύματα στα χέρια, κάτι που δείχνει ότι είτε προσπάθησε να αμυνθεί με το μαχαίρι είτε ότι οι δράστες την απείλησαν με το μαχαίρι και στη συνέχεια την χτύπησαν με το μπουκάλι.

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα: Οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για ληστεία. Αυτό που εξετάζεται είναι οι δράστες να νόμιζαν ότι στο σπίτι δεν βρισκόταν κανείς μέσα και μόλις είδαν τη γυναίκα να αιφνιδιάστηκαν και να τη χτύπησαν στο κεφάλι με μπουκάλι.

Από βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας που υπήρχε στη γειτονιά, φαίνονται τουλάχιστον δύο άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και μπαίνουν στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.