Σαλαμίνα: Η 75χρονη έφερε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι - Κάμερες κατέγραψαν τους δράστες

Κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών, της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τις τελευταίες ώρες οι έρευνες των Αρχών, για τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας και στη συνέχεια της δολοφονίας της άτυχη γυναίκας στο σπίτι της, στην οδό Ικάρου 31 στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, από κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά διακρίνονται οι δράστες τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και εισέρχονται στο σπίτι της 75χρονης.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ μάλιστα περιέγραψε ως «σοκαριστικό» τον τρόπο δολοφονίας της, καθώς έφερε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι από μπουκάλι.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα βρέθηκε από την κόρη της και ήταν η ίδια που ειδοποίησε και τις Αρχές.