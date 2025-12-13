Αίγιο: 27χρονος πρώην παίκτης reality ξυλοκόπησε 46χρονο

Θύμα επίθεσης από έναν 27χρονο -σήμερα- πρώην παίκτη ριάλιτι (reality) έπεσε ένας 46χρονος στο κέντρο του Αιγίου, με το θύμα να φέρει σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Ο 46χρονος κατήγγειλε πως ο δράστης τον χτύπησε την ώρα που κοιτούσε τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, ενώ η σφοδρότητα της επίθεσης ήταν τέτοια που το θύμα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή του.

Όπως έγινε γνωστό από το Mega, ο πρώην παίκτης reality στο Αίγιο φέρεται να χτύπησε τον 46χρονο με ένα μεταλλικό αντικείμενο, ενώ αναζητείται από τις αρχές.

Αίγιο: Τι κατήγγειλε το θύμα της επίθεσης

«Με αντικείμενο με χτύπησε, νομίζω εργαλείο ήταν. Το κράταγε κρυφά πίσω του. Αυτός είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ, 200 ευρώ κάτι τέτοιο, και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε.

Δεν αποζημιώθηκε από δική του υπαιτιότητα, όχι δική μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Κάποιος μου έκανε ζημιές στα αυτοκίνητά μου. Μού έσκαγε τα λάστιχα με σουβλί, τέσσερις φορές έχει γίνει τον τελευταίο μήνα.

Ε, και αυτήν τη φορά τον έπιασα επ' αυτοφώρω. Μίλαγα με τον ξάδερφό μου εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο και του έλεγα "πάλι το έκανε". Και εκείνη την ώρα με παραμόνευσε να κλείσω το τηλέφωνο.

Και μόλις έκλεισα το τηλέφωνο, ήρθε κοντά μου με αιχμηρό αντικείμενο, και με έβρισε. Και με το που του λέω εάν το έκανε αυτός, απαντάει πως δεν το έκανε. Μα του λέω, "δεν έχεις δει για τι πράγμα". Και με το που σκύβω να κοιτάξω το λάστιχο, τις τρύπες, έρχεται κοντά μου με κρυμμένο το δεξί χέρι και με χτύπησε στο πρόσωπο την ώρα που είχα σκύψει. Γι' αυτό μου έσπασε και το κόκκαλο μέσα στη μύτη, δίπλα ακριβώς εκεί που είναι το μάτι, έχει ένα λεπτό κόκκαλο το οποίο εκεί θα κάνουμε και την επέμβαση».