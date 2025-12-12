Μποξέρ χτύπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου - Αναζητείται από τις Αρχές

Επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Αιγίου, όταν άνδρας που φέρεται να είναι μποξέρ επιτέθηκε απρόκλητα σε γιατρό του ορθοπεδικού ιατρείου στα Επείγοντα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο δράστης -άτομο «γνωστό στις αρχές»- άρχισε να χτυπά τον γιατρό του νοσοκομείου Αιγίου με γροθιές, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος, χτυπώντας και στο κεφάλι. Ο γιατρός νοσηλεύεται, βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο φέρει σοβαρά τραύματα και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το περιστατικό, σημειώνοντας ότι, παρά την παρουσία σεκιούριτι στο νοσοκομείο, η προστασία του προσωπικού είναι ανεπαρκής απέναντι σε άτομα με βίαιη συμπεριφορά. Όπως δήλωσε, το νοσοκομείο θα προχωρήσει σε μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται από την Αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Με πληροφορίες από tempo24.news