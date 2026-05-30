Τροχαίο με παράσυρση 13χρονης στο Πικέρμι: Νοσηλεύεται στο Παίδων

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 13χρονου κοριτσιού σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/5) στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Πικερμίου.

Σύμφωνα με το Mega, το 13χρονο παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μαραθώνος και διακομίστηκε στο Παίδων, καθώς φέρει μόνο κατάγματα στο πόδι, με το τροχαίο να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος.

Στο βίντεο, που ήρθε στη δημοσιότητα, αποτυπώνεται η οδηγός του λευκού Ι.Χ., η οποία ενεπλάκη στο τροχαίο στο Πικέρμι να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Το τροχαίο στο Πικέρμι σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ της Παρασκευής, με τον παππού της 13χρονης να μιλάει στο Mega, περιγράφοντας το συμβάν: «και εμείς τρομάξαμε, και η οδηγός του αυτοκινήτου τρόμαξε κι αυτοί, όλοι! Ευτυχώς, είναι καλά, είναι στο νοσοκομείο. Λίγο το πόδι της πονάει».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η 13χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν «κανονικά» στην πορεία του έχοντας πράσινο σηματοδότη.