Αγρότες: Όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια στην Κρήτη αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση

Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε όσους συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε Ηράκλειο και Χανιά, εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων στο νησί.

Όλοι τους κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Συγκεκριμένα, έχουν ταυτοποιηθεί αυτοί που έσπασαν την περίφραξη στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλά και περιπολικά της Αστυνομίας στα Χανιά.

Σύντομα θα κινηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού και σύλληψής τους.

Facebook Twitter Εικόνα από τα επεισόδια στα Χανιά/Φωτογραφία: Eurokinissi

Aγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου, οδηγώντας σε αναστολή λειτουργίας του αερολιμένα. Επεισόδια σημειώθηκαν και στα Χανιά, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν επίσης σε αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Νωρίτερα οι δεκάδες συγκεντρωμένοι στον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης αποχώρησαν «σε ένδειξη καλής θέλησης» όπως τονίζουν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, αντιπροσωπεία τους ζήτησε από τον Αερολιμενάρχη Ηρακλείου, Ι. Ουρανό, να κλείσει οριστικά τον χώρο του αεροδρομίου.

Αγρότες: Ένταση και στην Καρδίτσα

Ένταση σημειώθηκε και στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, όπου αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ διαμαρτύρονται, όταν είδαν ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο προς το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως αναφέρουν, «αυτές είναι οι ανοικτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες είχαν αποφασίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του μπλόκου στον Ε65, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον δρόμο κλειστό και από τις δύο πλευρές, γεγονός που τους εξόργισε.

Στην Αθηνών-Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους.

