Μητσοτάκης σε αγρότες: Ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

«Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή» επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας νέο μήνυμα προς τους αγρότες.

Τόνισε, μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ' όλα», ότι «καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς» γιατί «οι ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες», επισημαίνοντας ότι «ζητάμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα ώστε να δούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών περιορισμών τι μπορούμε να κάνουμε».

Και συμπλήρωσε: «Η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως -να το δεχτώ- είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον πρωτογενή τομέα της επόμενη μέρας. Διότι δεν γίνεται να μην πληρώνονται αυτή τη στιγμή οι έντιμοι αγρότες, αλιείς αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται, επειδή τα χρήματα χανόντουσαν σε ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής, άλλων δεκαετιών. Αυτή η μεταρρύθμιση, λοιπόν, είναι απαραίτητη, προχωράει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές».