ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αγρίνιο: Γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της ασέλγησε στην κόρη τους

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αγρίνιο: Γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της ασέλγησε στην κόρη τους Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Μία γυναίκα στο Αγρίνιο κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης τους.

Ο 50χρονος άνδρας για τον οποίο έγινε η καταγγελία για ασέλγεια, συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η γυναίκα υποστηρίζει πως ο φερόμενος ως δράστης προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του. Σύμφωνα με το agriniopress.gr από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Ελλάδα / Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Σχετικά με τις απολαβές των 120.000 ευρώ ετησίως τονίζουν ότι οι «καθαρές απολαβές μας, φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες»
LIFO NEWSROOM
 
 