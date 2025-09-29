Αγρίνιο: Γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της ασέλγησε στην κόρη τους

Μία γυναίκα στο Αγρίνιο κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης τους.

Ο 50χρονος άνδρας για τον οποίο έγινε η καταγγελία για ασέλγεια, συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η γυναίκα υποστηρίζει πως ο φερόμενος ως δράστης προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του. Σύμφωνα με το agriniopress.gr από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

