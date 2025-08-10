Βιασμός 10χρονης Θεσσαλονίκη: Αύριο η απολογία της μητέρας και του συντρόφου της

Αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου, θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας ο 37χρονος και η 24χρονη, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της. Η ανήλικη επιβεβαίωσε τις καταγγελίες, αναφέροντας ότι η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε κατά τη διάρκεια των πράξεων, ενώ κατήγγειλε ότι και οι δύο την χτύπησαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν με εντάλματα: ο 37χρονος στον Προμαχώνα, την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από τη χώρα, και η 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

