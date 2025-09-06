Θεσσαλονίκη: 45χρονος βίαζε, κρατούσε αιχμάλωτη και χορηγούσε ουσίες σε 44χρονη

Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν 45χρονο άνδρα, που κατηγορείται για κατ’ επανάληψη βιασμό γυναίκας, την οποία κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα.

Το 44χρονο θύμα, προχώρησε σε καταγγελία, εξηγώντας στις αρχές, ότι, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, ύστερα από γνωριμία και ερωτική σχέση που ανέπτυξαν, ο άνδρας την κρατούσε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και προχωρούσε κατ’ επανάληψη στην κακοποίησή της.

Ακόμη, η γυναίκα ανέφερε, ότι ο 45χρονος της έριχνε φαρμακευτικές ουσίες στο φαγητό και της είχε αφαιρέσει την αστυνομική ταυτότητα.

Ο κατηγορούμενος, από την πλευρά του, κατέθεσε μήνυση εναντίον της 44χρονης για ψευδή καταγγελία. Η γυναίκα συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της αστυνομίας

