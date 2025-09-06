ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος βίαζε, κρατούσε αιχμάλωτη και χορηγούσε ουσίες σε 44χρονη

Ο δράστης φέρεται να της χορηγούσε επίσης, φαρμακευτικές ουσίες στο φαγητό και της είχε αφαιρέσει την αστυνομική ταυτότητα

Ένας 45χρονος από τη Θεσσαλονίκη βίαζε, κρατούσε αιχμάλωτη και χορηγούσε ουσίες σε 44χρονη / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν 45χρονο άνδρα, που κατηγορείται για κατ’ επανάληψη βιασμό γυναίκας, την οποία κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα.

Το 44χρονο θύμα, προχώρησε σε καταγγελία, εξηγώντας στις αρχές, ότι, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, ύστερα από γνωριμία και ερωτική σχέση που ανέπτυξαν, ο άνδρας την κρατούσε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και προχωρούσε κατ’ επανάληψη στην κακοποίησή της.

Ακόμη, η γυναίκα ανέφερε, ότι ο 45χρονος της έριχνε φαρμακευτικές ουσίες στο φαγητό και της είχε αφαιρέσει την αστυνομική ταυτότητα.

Ο κατηγορούμενος, από την πλευρά του, κατέθεσε μήνυση εναντίον της 44χρονης για ψευδή καταγγελία. Η γυναίκα συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ένα άτομο για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, σωματική βλάβη,  απειλή και κλοπή. Προηγήθηκε σχετική καταγγελία 44χρονης αλλοδαπής, σύμφωνα με την οποία 45χρονος ημεδαπός, κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου - Αρχές Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από μεταξύ τους γνωριμία και αφού την κατακρατούσε παράνομα σε διαμέρισμα του κέντρου πόλης, προέβαινε συστηματικά στις προαναφερόμενες πράξεις. Στην καταγγέλλουσα αποδόθηκαν το δελτίο ταυτότητάς της και προσωπικά της αντικείμενα. Ο συλληφθείς υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 44χρονης γυναίκας για ψευδή καταμήνυση, η οποία συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

 
