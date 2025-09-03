Κέρκυρα: Γιατρός κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση 18χρονης

Μήνυση κατά γιατρού στην Κέρκυρα υπέβαλε 18χρονη για σεξουαλική κακοποίηση.
Πρόκειται για γνωστό παθολόγο που έχει ιατρείο στο κέντρο της πόλης.
Η κοπέλα ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης που πραγματοποίησε στο ιατρείο του την περασμένη Δευτέρα, ο γιατρός προέβη σε ασελγεις πράξεις εναντίον της, αγγίζοντας μέρη του σώματος της που δεν δικαιολογούνταν.
Η ίδια εκμυστηρεύθηκε το περιστατικό στη μητέρα της και μαζί με τον δικηγόρο τους πήγαν στο αστυνομικό τμημα υποβάλλοντας μήνυση.
Κέρκυρα: Τι ισχυρίζεται ο γιατρός
Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 59χρονο ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Οι συνήγοροι του αναφέρουν ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηριζοντας ότι η 18χρονη παρεξηγησε τον τρόπο της ιατρικής εξέτασης.
Η υπόθεση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή αφού σύμφωνα με τους δικηγόρους του, η απολογία του αποφασίστηκε να γίνει για υπηρεσιακούς λόγους στο τέλος της εβδομάδας. Ως τότε παραμένει κρατουμενος.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ