AFP: Η Σαντορίνη «το νησί του Instagram» πλήττεται από υπερτουρισμό

«Το νησί του Instagram». Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που προσδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στη Σαντορίνη σε σημερινό του δημοσίευμα, αγγίζοντας το θέμα του υπερτουρισμού.

Στο δημοσίευμά του για τη Σαντορίνη το AFP αναφέρει: «Μία από τις πιο διαχρονικές εικόνες του καλοκαιρινού ταξιδιωτικού brand της Ελλάδας είναι το παγκοσμίου φήμης ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, πλαισιωμένο από γαλάζιους θόλους εκκλησιών σε έναν οδοντωτό βράχο ψηλά πάνω από μια ηφαιστειακή καλντέρα. Η ουρά ωστόσο για να φτάσετε στο σημείο θέασης στο χωριό στην κορυφή του βράχου της Οίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερα από 20 λεπτά».

Όταν ένας τουρίστας επιλέγει να κάνει κρουαζιέρα στο Αιγαίο η Σαντορίνη αποτελεί βασικό σταθμό. Όμως, καθώς τμήματα του νησιού πλησιάζουν σε κορεσμό, οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών. Από τον αριθμό-ρεκόρ 32,7 εκατομμυρίων ανθρώπων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πέρυσι, περίπου 3,4 εκατομμύρια, ή ένας στους 10, πήγαν στο νησί των μόλις 15.500 κατοίκων.

Greece's 'Instagram island' Santorini nears saturation point.



