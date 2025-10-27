ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

28η Οκτωβρίου: Πώς κινούνται αύριο μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Πώς κινούνται αύριο μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Αλλαγές στα δρομολόγια αύριο, 28η Οκτωβρίου, αναμένονται σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ.

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και με εντολή της ΕΛΑΣ, αύριο τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του μετρό, με κλείσιμο του σταθμού του μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και προσωρινή τροποποίηση τερματικών σταθμών του τραμ.

28η Οκτωβρίου: Πώς κινούνται αύριο μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Επίσης, θα υπάρξουν και προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

  • Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
  • Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:0.
  • Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πειραιάς: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Πλαστή ταυτότητα και συλλήψεις σε καφετέρια

Ελλάδα / Πειραιάς: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Πλαστή ταυτότητα και συλλήψεις σε καφετέρια

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο 17χρονος είχε χρησιμοποιήσει πλαστή αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να εισέλθει στο κατάστημα και να παραγγείλει ποτά
LIFO NEWSROOM
 
 