ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

28η Οκτωβρίου: Μαθητής με ολική απώλεια όρασης παρέλασε ως σημαιοφόρος στο Αγρίνιο

Ο Διευθυντής του σχολείου στο Αγρίνιο συνεχάρη τον μαθητή και τους συμμαθητές που τον περιέβαλαν με κατανόηση στο πλαίσιο της συμπερίληψης

LifO Newsroom
Ο Ιωάννης Παπαθανασίου μαθητής με ολική απώλεια όρασης παρέλασε στο Αγρίνιο / Agrinio News
Ο Ιωάννης Παπαθανασίου, μαθητής της Γ' Γυμνασίου από το Ημερήσιο Γυμνάσιο Γαβαλούς και με ολική απώλεια όρασης, ήταν ο φετινός σημαιοφόρος στη μαθητική παρέλαση της πόλης του Αγρινίου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Διευθυντής του Σχολείου στο Αγρίνιο, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον μαθητή με τα προβλήματα όρασης, τους γονείς του, τους καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος και, κυρίως, τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης κκ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα ΠΕ04.01 ΕΑΕ (Φυσικό) και Σαλάκου Νικολέτα ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογο).

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια, όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση. Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν, ότι η συμπερίληψη σαν μία συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνος στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία πολιτεία. Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες» είπε ο διευθυντής.

Με πληροφορίες από Agrinio News

Ελλάδα

