25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τι ισχύει για μετρό και τραμ

Σήμερα, 25η Μαρτίου, πραγματοποιείται η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 10.00, θα παραστεί στη δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος.

25η Μαρτίου - Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 η ώρα, καθώς και απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου περιλαμβάνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ:

Κλειστός είναι από τις 8 το πρωί ο σταθμός του Μετρό « Σύνταγμα ». Μέχρι το πέρας των παρελάσεων οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

». Μέχρι το πέρας των παρελάσεων οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση. Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

25η Μαρτίου - Θεσσαλονίκη: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω της πραγματοποίησης της παρέλασης στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, από τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου μέχρι και τη λήξη της παρέλασης.

Από τις 7 το πρωί της Τετάρτης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οδό 30ης Οκτωβρίου και τις οδούς Καλλιδοπούλου (στο τμήμα της από τη Λεωφ.Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου), Στρατηγού Κακαβού και Αθαν. Σουλιώτη (στο τμήμα της από την οδό Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Κακαβού), Λεωφ. Στρατού (στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυταντζόγλου, Καραϊσκάκη (στο τμήμα της από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νικολάου Γερμανού.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας γίνονται και στους γύρω δρόμους.