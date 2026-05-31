Τροχαίο στην Πάτρα: Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε βόλτα με τη μηχανή

Νεότερες πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πάτρα αναφέρουν, ότι έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος αναβάτης της μηχανής, καθώς και ότι τα δύο θύματα είναι πατέρας και γιος.

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Νέα Εθνική Οδό, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, στην έξοδο προς το Ρίο, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού κινούνταν σε στροφή όπου εκτελούνται έργα, όταν φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Τροχαίο στην Πάτρα: Τι μεταφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 17χρονος γιος έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τοπικό μέσο tempo24.news, αναφέρει ότι πρόκειται για 52χρονο που μαζί με τον 17χρονο γιο του μαθητή της Β’ Λυκείου φαίνεται να είχαν βγει βόλτα και να επέστρεφαν στην περιοχή Κοτρώνι όπου διέμεναν.

Άλλο τοπικό μέσο, το pelop.gr, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για 20χρονο και 46χρονο, σημειώνει ότι και οι δύο φορούσαν προστατευτικό κράνος. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, tempo24.news, pelop

