Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Το θρυλικό Victoria’s Secret Fashion Show επέστρεψε και αυτή τη χρονιά στη Νέα Υόρκη, με μία ηχηρή ωστόσο απουσία.

Μπορεί η Τζίτζι και η Μπέλα Χαντίντ να περπάτησαν στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show, ωστόσο η διάσημη φίλη τους, που περπάτησε μαζί τους όταν έκαναν το ντεμπούτο τους πριν από περίπου δέκα χρόνια, δεν ήταν εκεί.

Η Κένταλ Τζένερ η οποία περπάτησε για πρώτη φορά στο λαμπερό σόου το 2015, δεν εμφανίστηκε στην πασαρέλα, αλλά ούτε και εντοπίστηκε στο κοινό. Αν και η ίδια δεν έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με το event ή την απουσία της, πρόσφατα σχόλιά της δείχνουν πως το μόντελινγκ δεν είναι πλέον η βασική της επαγγελματική προτεραιότητα.

Η ίδια βρέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Τέξας, για εκδήλωση της εταιρείας της, του γνωστού brand 818 Tequila. Πλέον συμμετέχει σπάνια σε πασαρέλες, και η τελευταία της εμφάνιση στο Victoria’s Secret Fashion Show ήταν το 2018.

Πρόσφατα μάλιστα, σε συνέντευξή της στη Vogue, αποκάλυψε ότι σκέφτεται να ασχοληθεί αποκλειστικά με την αρχιτεκτονική και το interior design. «Ορκίζομαι, θα τα σταματήσω όλα και θα σχεδιάζω μόνο σπίτια. Δεν αστειεύομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το διάσημο μοντέλο, έχει επίσης μιλήσει στο παρελθόν για το άγχος που αντιμετώπιζε πριν τα fashion shows.

«Συνήθιζα να αγχώνομαι πολύ στις επιδείξεις. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν “Περπάτα ίσια! Περπάτα ίσια!”, προσπαθούσα να συγκεντρωθώ μόνο σε αυτό. Ειδικά όταν ήξερα ότι στο κοινό βρίσκονται γνωστοί μου, προσπαθούσα να απομονωθώ ψυχολογικά. Τώρα πια νιώθω πιο άνετα, έχω βελτιωθεί τόσο που μου αρέσει να κοιτάζω ποιος βρίσκεται στο κοινό πριν βγω στην πασαρέλα. Αλλά χρειάστηκε χρόνος για να φτάσω σε αυτό το σημείο» είχε εξομολογηθεί μιλώντας στο ELLE το 2019.

Με πληροφορίες από ELLE