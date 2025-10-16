Angel Reese: Η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που φόρεσε τα φτερά της Victoria's Secret

Η παίκτρια του WNBA, Angel Reese, έγινε η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που φόρεσε τα φτερά της Victoria's Secret και περπάτησε στην πασαρέλα της επίδειξης μόδας, χθες Τετάρτη (15/10).

«Έκανα μια ανάρτηση στο Instagram όταν ήμουν εδώ στην επίδειξη και παρακολουθούσα από την πρώτη σειρά. Είπα "θα γίνω μοντέλο της Victoria's Secret μια μέρα"», είπε η 23χρονη φόργουορντ των Chicago Sky, προσθέτοντας: «Δεν ήξερα ότι θα ερχόταν τόσο γρήγορα».

Angel Reese at the Victoria's Secret Fashion Show.



(h/t @ShowCaseShabazz)





Η Angel Reese εξέφρασε τον ενθουσιασμό της λίγο πριν την επίδειξη μόδας, δηλώνοντας: «Ήταν γραφτό να γίνει για μένα. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτό τον χώρο με τόσα εκπληκτικά μοντέλα και γυναίκες. Η ομάδα που οργάνωσε τα πάντα ήταν καταπληκτική. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Η αθλήτρια του WNBA με ύψος 1,91 μ., αποκάλυψε ότι προσέλαβε έναν ειδικό για να «τελειοποιήσει το περπάτημά της».

«Περπατάω, κοιμάμαι, παίζω μπάσκετ. Και παίζω μπάσκετ, κοιμάμαι, περπατάω», ανέφερε η Reese η οποία μοιράστηκε την πασαρέλα με τις Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, Μπάρμπαρα Παλβίν, Τζόαν Σμoλς, Αντριάνα Λίμα, Άλεξ Κονσάνι, Aλεσάντρα Αμπρόσιο, Γκρέις Ελίζαμπεθ, Κάντις Σουάνπολ και την εγκυμονούσα Τζάσμιν Τουκς.

Congratulations to Angel Reese on being the first professional athlete to walk the Victoria's Secret runway! 😍



Το ντεμπούτο της Reese περιελάμβανε δύο εμφανίσεις.

Aρχικά περπάτησε φορώντας ένα ροζ φλοράλ σετ εσωρούχων ενώ στη δεύτερη εμφάνιση φόρεσε τα χαρακτηριστικά λευκά φτερά αγγέλου, σύμβολο του σόου για δεκαετίες.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)», η Reese απέδειξε ότι η πασαρέλα αποτελεί μία νέα σκηνή που ταιριάζει απόλυτα στην αυτοπεποίθηση και τη χαρισματική της παρουσία. «Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της ήταν να περπατήσει σε αυτή την επίδειξη», είπε ο διάσημος στιλίστας Λο Ρόουτς, συμπαρουσιαστής στο ροζ χαλί και στενός φίλος της αθλήτριας.

Υπογραμμίζοντας την ταχύτητα με την οποία η Reese κατάφερε να εκπληρώσει τον στόχο της, ο Ρόουτς πρόσθεσε: «Το να συμβεί αυτό μέσα σε ένα χρόνο ή λιγότερο, με κάνει τον πιο περήφανο, επειδή με εκείνη έχω την πιο βαθιά σύνδεση σε σχέση με τις άλλες κοπέλες».

Με πληροφορίες από CNN, Associated Press και ΑΠΕ-ΜΠΕ