Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Η θεαματική επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ - Η Jasmine Tookes περπάτησε έγκυος

Το θρυλικό Victoria’s Secret Fashion Show επέστρεψε δυναμικά στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας τη δεύτερη χρονιά του μεγάλου comeback του brand, μετά την εξαετή παύση και την επανεκκίνηση του 2024. Το φετινό σόου ήταν μια λαμπερή γιορτή μόδας, μουσικής και πολιτισμού, με την Jasmine Tookes να συγκινεί το κοινό ανοίγοντας την πασαρέλα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Η 33χρονη supermodel, που περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Juan David Borrero, εμφανίστηκε με ένα χρυσαφί κορμάκι-δίχτυ διακοσμημένο με φωτεινά φτερά και περπάτησε με σιγουριά και συγκίνηση, χαϊδεύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της στη μέση της σκηνής. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε ως ένα από τα πιο εμβληματικά highlights της βραδιάς, στέλνοντας μήνυμα αποδοχής, μητρότητας και γυναικείας δύναμης.

Στην ίδια πασαρέλα περπάτησαν και τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling, ανάμεσά τους οι Adriana Lima, Gigi και Bella Hadid, Alessandra Ambrosio και Doutzen Kroes, ενώ τη νέα γενιά εκπροσώπησαν μοντέλα όπως η Yumi Nu και η Angel Reese. Η επιστροφή των “Angels” σηματοδότησε μια γέφυρα ανάμεσα στη χρυσή εποχή του Victoria’s Secret και στη νέα του ταυτότητα, πιο σύγχρονη, πολυπολιτισμική και χωρίς τα στερεότυπα του παρελθόντος.

Τη μουσική επιμέλεια του σόου ανέλαβαν διεθνείς αστέρες όπως η Missy Elliott, η Karol G και η Madison Beer, ενώ τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έκανε το K-pop συγκρότημα TWICE, το οποίο έγραψε ιστορία ως το πρώτο γυναικείο K-pop group που εμφανίζεται ποτέ στο Victoria’s Secret Fashion Show. Τα μέλη Nayeon, Jihyo, Tzuyu και Momo ξεσήκωσαν το κοινό με τα κομμάτια “This Is For” και “Strategy”, δίνοντας έναν φρέσκο, παγκόσμιο ρυθμό στο event.

Το σόου του 2025, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Adam Selman, πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη και μεταδόθηκε μέσω Amazon Prime Video, συνδυάζοντας τη λάμψη των κλασικών shows με τη νέα αισθητική του brand, που πλέον προβάλλει τη διαφορετικότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Η επιστροφή του Victoria’s Secret Fashion Show αποδεικνύει πως, παρά τις αντιδράσεις και την αμφισβήτηση που γνώρισε τα προηγούμενα χρόνια, παραμένει ένα από τα πιο θεαματικά και πολυσυζητημένα γεγονότα της μόδας. Και φέτος, με τα φώτα στραμμένα σε ένα σώμα που δημιουργεί ζωή, κατάφερε να θυμίσει γιατί κάποτε οι «Άγγελοι» του brand θεωρούνταν το πιο λαμπερό θέαμα του πλανήτη.