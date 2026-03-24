Το Trainspotting γίνεται μιούζικαλ και ανεβαίνει στο West End

Το Trainspotting γίνεται μιούζικαλ και κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο West End τον Ιούλιο, με τον Irvine Welsh να υπογράφει τη διασκευή

The LiFO team
Ο Robbie Scott θα υποδυθεί τον Renton στο Trainspotting the Musical.
Το Trainspotting, το μυθιστόρημα του Irvine Welsh που έγινε μία από τις πιο εμβληματικές βρετανικές ταινίες των 90s, επιστρέφει τώρα στο West End ως μιούζικαλ.

Η νέα σκηνική εκδοχή θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 15 Ιουλίου στο Theatre Royal Haymarket, με τον ίδιο τον Welsh να υπογράφει τη διασκευή και τα νέα τραγούδια μαζί με τον Stephen McGuinness.

Από μόνο του, το νέο ακούγεται σαν κάτι που δύσκολα φανταζόταν κανείς πριν από λίγα χρόνια. Το Trainspotting δεν ανήκει στα έργα που μοιάζουν εκ των προτέρων φτιαγμένα για musical. Κι όμως, αυτή ακριβώς είναι η νέα ζωή που ετοιμάζεται να πάρει στο Λονδίνο, σε μια παραγωγή που θέλει να μεταφέρει τον κόσμο του Irvine Welsh στη σκηνή χωρίς να τον μετατρέψει απλώς σε νοσταλγικό θέαμα.

Ο Irvine Welsh. Φωτογραφία: Zoe Law.

Το Trainspotting the Musical παρουσιάζεται από την Phil McIntyre Live, σε σκηνοθεσία και ανάπτυξη της Caroline Jay Ranger, ενώ τον Renton θα υποδυθεί ο 26χρονος Robbie Scott, που κάνει με αυτόν τον ρόλο το ντεμπούτο του στο West End. Το υπόλοιπο cast δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά το ίδιο το project έχει ήδη αρκετό βάρος ώστε να ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο απρόσμενα βρετανικά stage announcements του καλοκαιριού.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, πάντως, είναι ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφει ο ίδιος ο Welsh. Σύμφωνα με όσα είπε στον Guardian, το στοίχημα δεν ήταν να προστεθούν απλώς τραγούδια σε ένα ήδη γνωστό έργο ή να στηθεί μια παράσταση που θα ζει μόνο από τη φήμη της ταινίας. Αντίθετα, η πρόθεση ήταν να γραφτεί μια κανονική παράσταση μουσικού θεάτρου, όπου τα τραγούδια θα κινούν τη δράση και δεν θα λειτουργούν σαν διακοσμητικά interludes.

Εκεί βρίσκεται και η βασική διαφορά αυτής της νέας εκδοχής. Το score θα περιλαμβάνει καινούργιο υλικό γραμμένο από τον Welsh και τον Stephen McGuinness, αλλά και τραγούδια που έχουν ήδη συνδεθεί με το κινηματογραφικό σύμπαν του Trainspotting. Παράλληλα, το μιούζικαλ δεν θα περιορίζεται μόνο στο αρχικό βιβλίο του 1993, αλλά θα ενσωματώνει και στοιχεία από το Skagboys, το prequel που δημοσίευσε ο Welsh το 2012, μαζί με κάποιους νέους χαρακτήρες.

Ο Robert Carlyle (Begbie) και ο Ewan McGregor (Renton) στην ταινία Trainspotting του 1996, σε σκηνοθεσία Danny Boyle.

Αυτό σημαίνει ότι το έργο δεν επιστρέφει απλώς ως φόρος τιμής σε ένα βρετανικό cult classic. Επιστρέφει σαν μια νέα σκηνική προσπάθεια να ξαναδιαβαστεί ο κόσμος του Trainspotting, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση. Ο ίδιος ο Welsh μίλησε για μια παράσταση με “μεγαλύτερη, πιο ηχηρή ανθρώπινη καρδιά” από το βιβλίο και την ταινία, που θέλει να είναι ταυτόχρονα εκρηκτική, προκλητική και διασκεδαστική.

Το Trainspotting είχε ήδη θεατρική ζωή πριν από αυτή την εκδοχή, αλλά η μεταφορά του στο West End ως musical αλλάζει καθαρά την κλίμακα του εγχειρήματος. Και ίσως αυτό να είναι το σημείο όπου το νέο παύει να είναι απλώς ένα παράξενο adaptation headline και αρχίζει να γίνεται πραγματικό πολιτιστικό γεγονός.

Όταν ένα έργο τόσο βαθιά δεμένο με τη γλώσσα, τη βία και την εποχή του δοκιμάζεται ξανά, αυτή τη φορά με τραγούδια, σε μία από τις πιο κεντρικές σκηνές του Λονδίνου.

Τι απέγινε η «χημική γενιά» των Ελλήνων ρέιβερ;

Βιβλίο / Τι απέγινε η «χημική γενιά» των Ελλήνων ρέιβερ;

Μια «underground» συζήτηση με τον Λέανδρο Κυριακόπουλο περί ρέιβ, νέων τεχνολογιών και άλλων «δαιμονίων», με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Αναπαραστάσεις του ανοίκειου - νομαδισμός και αισθητική στην ρέιβ ψυχεδελική σκηνή» (εκδ. Νήσος).
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Διεθνή / Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Ο Ryan Gosling είπε ότι στα γυρίσματα του Project Hail Mary ένιωσε τόσο μόνος, ώστε οι σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller τού έφτιαξαν μια «mop friend» με το όνομα Moppy Ringwald, η οποία εμφανίζεται τελικά και για λίγο στην ταινία.
THE LIFO TEAM
Το πορτρέτο της Lily Allen από το West End Girl μπήκε στην National Portrait Gallery

Πολιτισμός / Το πορτρέτο της Lily Allen από το West End Girl μπήκε στην National Portrait Gallery

Το πορτρέτο της Lily Allen από τη Nieves Gonzalez, που χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του West End Girl, εκτίθεται πλέον στη National Portrait Gallery του Λονδίνου για έναν χρόνο, σηματοδοτώντας και την πρώτη παρουσία της ζωγράφου σε μεγάλο βρετανικό δημόσιο ίδρυμα
THE LIFO TEAM
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟΙ ΝΑΥΑΓΙΑ

Πολιτισμός / Ιδρύονται δύο νέοι επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι στους Φούρνους Κορσεών - Αυτά τα ναυάγια εντάσσονται

Το υπουργείο Πολιτισμού έχει θέσει στις προτεραιότητές του «την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας»
THE LIFO TEAM
ΒΑΙΑΝΑ LIVE ACTION ΠΡΩΤΟ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ

Πολιτισμός / Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της live-action «Βαϊάνα» – Με Ντουέιν Τζόνσον στον ρόλο του Μάουι

Το τρέιλερ βρίσκει τη νεαρή ηρωίδα να ονειρεύεται έναν κόσμο πέρα από τον ύφαλο του νησιού της, Μοτούνουι, πριν ξεκινήσει το ταξίδι της για να εντοπίσει τον Μάουι
THE LIFO TEAM
Η Αντιγόνη δεν γερνάει ποτέ γιατί ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να της μοιάζει

Πολιτισμός / Η Αντιγόνη δεν γερνάει ποτέ γιατί ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να της μοιάζει

Με αφορμή τέσσερις νέες σκηνικές εκδοχές της μόνο στη Νέα Υόρκη μέσα στο 2026, η Αντιγόνη επιστρέφει ξανά στο τώρα ως το έργο που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο τι συμβαίνει όταν η εξουσία χάνει το όριό της και ο κόσμος βγαίνει από τη θέση του.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 