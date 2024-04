Τι συνδέει τον Μάικλ Ντάγκλας με την Σκάρλετ Γιόχανσον

Έκπληξη προκάλεσε στον Μάικλ Ντάγκλας η είδηση ότι έχει δεσμούς συγγένειας με την Σκάρλετ Γιόχανσον.

Ο παρουσιαστής Χένρι Λούις Γκέιτς Τζ., στη σειρά του PBS, «Finding Your Roots», αποκάλυψε ότι η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι «ξαδέρφη DNA» του Μάικλ Ντάγκλας με τον ηθοποιό να μένει έκπληκτος. Σημειώνεται ότι στη σειρά του PBS έχουν εμφανιστεί πολλοί διάσημοι για να μάθουν περισσότερα για το γενεαλογικό τους δέντρο.

«Αστειεύεστε;» είπε εμφανώς σοκαρισμένος ο διάσημος ηθοποιός στην εκπομπή. «Ω, αυτό είναι καταπληκτικό. Εντάξει. Είναι φοβερό».

Σύμφωνα με τον Γκέιτς και το «βιβλίο της ζωής» του, που περιέχει έρευνα από επαγγελματίες γενεαλόγους, οι δύο σταρ «μοιράζονται πανομοιότυπους κλάδους DNA σε τέσσερα διαφορετικά χρωμοσώματα». Οι κλάδοι του κοινού DNA των δύο ηθοποιών «εμφανίζονται στις μητρικές γραμμές της Γιόχανσον, οι οποίες εκτείνονται σε εβραϊκές κοινότητες της Ανατολικής Ευρώπης», ανέφερε ο παρουσιαστής.

«Αυτό είναι απίστευτο», απάντησε ο σταρ. «Λοιπόν, ανυπομονώ να τη δω την επόμενη φορά!». Σημειώνεται ότι οι δύο πολυβραβευμένοι ηθοποιοί και μακρινοί συγγενείς πρωταγωνίστησαν στην ταινία της Marvel, «Avengers: Endgame» το 2019, όπως αναφέρει το People.

O Ντάγκλας είναι το πρώτο παιδί των ηθοποιών Κερκ και Νταϊάνα Ντάγκλας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες του ήταν Ρώσοι Εβραίοι που μετανάστευσαν στην Αμερική. Ο Μάικλ Ντάγκλας είναι πατέρας τριών παιδιών και παντρεμένος από το 2000 με την Ουαλή ηθοποιό Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

