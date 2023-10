Σκάρλετ Γιόχανσον για την μητρότητα: «Ένιωσα σαν να βρέθηκα σε κακοποιητική σχέση»

Για την μητρότητα αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τώρα στην ανατροφή του γιου της, Cosmo, μίλησε μεταξύ άλλων σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον.

Συγκεκριμένα η Σκάρλετ Γιόχανσον εξομολογήθηκε χωρίς περιστροφές, ωραιοποιήσεις ή κάπως απολογητικά έστω για τη σκληρή παρομοίωση πως «το να προσπαθεί κάποιος να ελέγξει ένα νήπιο, είναι σαν να βγάζουμε βόλτα έναν τεράστιο σκύλο που όταν τον κρατάμε από το λουρί είναι εκείνος που οδηγεί εμάς με τη δύναμή του και όχι εμείς τον σκύλο». Έτσι περιγράφει την εμπειρία που ζει, χαρακτηρίζοντας το οικογενειακό πρόγραμμα με τον σύζυγό της και επίσης ηθοποιό Colin Jost, «τρελό».

Η ηθοποιός θυμάται πως την περίοδο που γυριζόταν η ταινία «Asteroid City», ο γιος της ήταν ακόμα βρέφος και τον έπαιρνε μαζί της στο κινηματογραφικό σετ. «Εγώ δεν ήμουν ιδιαίτερα δημοφιλής, υπήρχε μόνο το μωρό» αστειεύεται και συνεχίζει.

«Ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος που έβλεπε το μωρό αλλά όχι εμένα. Ήταν σε φάση. Α, ήρθες. Το μωρό πού είναι; Έρχονταν και οι σύντροφοι κάποιων. Αλλά οι περισσότεροι ήταν μόνοι. Πολλοί άλλοι είχαν παιδιά, αλλά ίσως μεγαλύτερα από το δικό μου. Εγώ είχα ένα μικροσκοπικό μωρό, το “μωρό των γυρισμάτων”», αναφέρει επίσης.

Scarlett Johansson opens up about her son Cosmo's "terrible twos." https://t.co/3NLeAN2Ogu