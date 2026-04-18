Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Στο New Genesis, το νέο φωτογραφικό βιβλίο του Αμπντουλαμίντ Κίρχερ που κυκλοφορεί από τη Loose Joints, η νεαρή μητέρα Σιέρα Κις δεν μένει απλώς μπροστά στον φακό, αλλά μπαίνει μέσα στο ίδιο το έργο με τη δική της φωνή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα σκληρό πορτρέτο για την αστεγία, την εξάρτηση και την κακοποίηση στο, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα photobooks της άνοιξης γύρω από το ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να αφηγηθεί μια ζωή.

Υπάρχουν φωτογραφικά βιβλία που σε χτυπούν πρώτα με την εικόνα τους και μετά με το θέμα τους. Και υπάρχουν κι εκείνα που σε αγγίζουν πιο βαθιά, γιατί από τις πρώτες κιόλας σελίδες νιώθεις ότι εδώ δεν σου ζητείται απλώς να κοιτάξεις, αλλά να αναμετρηθείς με το πώς κοιτάς.

Κάπου εκεί ανήκει το New Genesis, το νέο βιβλίο του Αμπντουλαμίντ Κίρχερ, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από τη Loose Joints και ήδη συζητιέται ως μία από τις πιο δυνατές φωτογραφικές εκδόσεις της άνοιξης.

Στο κέντρο του βρίσκεται η Σιέρα Κις, μια νεαρή μητέρα στο Λος Αντζελες, και τα παιδιά της. Το βιβλίο χτίστηκε σε βάθος χρόνου, από το 2022 έως το 2025, και ακολουθεί τη ζωή της μέσα από την αστεγία, την εξάρτηση, τις επαναλαμβανόμενες εγκυμοσύνες, την ενδοοικογενειακή βία και μια καθημερινότητα όπου οι δομές που υποτίθεται ότι υπάρχουν για να στηρίζουν τους πιο ευάλωτους μοιάζουν να έχουν σχεδόν καταρρεύσει. Καταφύγια, εκκλησίες, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία: τίποτα εδώ δεν εμφανίζεται σαν αφηρημένο πολιτικό πλαίσιο. Ολα περνούν μέσα από μια συγκεκριμένη ζωή που προσπαθεί κάθε μέρα να μη διαλυθεί.

Αυτό όμως που κάνει το New Genesis να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η σκληρότητα του υλικού του. Είναι το ότι η Σιέρα δεν μένει απλώς το πρόσωπο που φωτογραφίζεται. Μπαίνει μέσα στο βιβλίο με τη δική της γλώσσα, μέσα από κείμενα και αποσπάσματα από τις αναρτήσεις και τα stories της.

Ετσι το βιβλίο αποφεύγει κάτι πολύ συνηθισμένο σε τέτοιου τύπου projects: να μοιάζει με μία ακόμη περίπτωση όπου ένας φωτογράφος καταγράφει μια δύσκολη ζωή και τη μετατρέπει σε εικόνα για το βλέμμα των άλλων. Εδώ η γυναίκα στο κέντρο του έργου δεν είναι απλώς το θέμα του βιβλίου. Είναι και μία από τις φωνές που το κρατούν όρθιο.

Κι εκεί βρίσκεται το πραγματικό του βάρος. Ο Κίρχερ ξέρει πολύ καλά ότι η φωτογραφία δεν είναι ποτέ αθώα. Το έχει πει και ο ίδιος: η κάμερα δείχνει πάντα τη ζωή κάποιου μέσα από το βλέμμα εκείνου που τη χειρίζεται. Γι’ αυτό και έχει παραδεχτεί ότι δύσκολα θα έβγαζε αυτό το έργο προς τα έξω αν δεν υπήρχαν τα κείμενα της Σιέρα. Οχι ως συνοδευτικό υλικό, αλλά ως αναγκαία δεύτερη ραχοκοκαλιά. Σαν μια εσωτερική φωνή που δεν αφήνει τις φωτογραφίες να κλείσουν τη ζωή της μέσα σε ένα μόνο κάδρο.

Αυτό έχει σημασία και πέρα από το ίδιο το βιβλίο. Για χρόνια, ιδίως σε έργα που ακουμπούν τη φτώχεια, την κακοποίηση ή την κοινωνική εγκατάλειψη, η φωτογραφία είχε συχνά ένα διπλό πρόβλημα: ή γινόταν υπερβολικά ηρωική ή γινόταν υπερβολικά αισθητικοποιημένη. Στη μία περίπτωση ο θεατής έπρεπε να θαυμάσει την αντοχή του υποκειμένου. Στην άλλη να συγκινηθεί από την ομορφιά της πληγής του. Το New Genesis προσπαθεί να ξεφύγει και από τα δύο. Δεν εξωραΐζει τη ζωή της Σιέρα, αλλά δεν τη μετατρέπει ούτε σε σύμβολο. Την αφήνει αντιφατική, κουρασμένη, θυμωμένη, τρυφερή, ασταθή, αστεία, απελπισμένη και όρθια ταυτόχρονα.

Ο ίδιος ο Κίρχερ δεν είναι ξένος προς αυτό το πεδίο. Το προηγούμενο βιβλίο του, το Rotting from Within, είχε στραφεί στη δική του οικογενειακή ιστορία, στη βία, στο τραύμα και στη διαγενεακή πληγή. Το New Genesis μοιάζει με φυσική συνέχεια εκείνης της διαδρομής, μόνο που τώρα το προσωπικό δεν λειτουργεί ως εξομολόγηση αλλά ως ηθικό υπόβαθρο. Ο φωτογράφος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της ιστορίας της Σιέρα με τις μνήμες της μητέρας του, που επίσης είχε υποστεί κακοποίηση. Δεν έχουμε λοιπόν έναν δημιουργό που ανακαλύπτει απλώς ένα σκληρό κοινωνικό θέμα, αλλά κάποιον που αναγνωρίζει μέσα σε μια άλλη ζωή μια παλιά, οικεία ρωγμή.

Γι’ αυτό και το βιβλίο δεν διαβάζεται τελικά μόνο ως πορτρέτο της αμερικανικής κρίσης φροντίδας, παρότι αυτό είναι καθαρά παρόν. Διαβάζεται και ως βιβλίο για το τι δεν χωρά ποτέ ολόκληρο μέσα σε μια φωτογραφία. Ο φόβος. Η εξάντληση. Η βία που έχει προηγηθεί. Οι φορές που κανείς δεν απάντησε. Οι θεσμοί που υποσχέθηκαν βοήθεια και δεν έδωσαν τίποτα. Το New Genesis μοιάζει να λέει ότι χωρίς αυτό το αόρατο υπόβαθρο, κάθε εικόνα κινδυνεύει να γίνει μισή αλήθεια.

Το πιο ουσιαστικό του επίτευγμα ίσως είναι ότι δεν ζητά από τον αναγνώστη εύκολη συμπόνια. Ζητά κάτι δυσκολότερο: να μείνει λίγο παραπάνω μπροστά σε μια ζωή που κανονικά θα έσπευδε να κρίνει, να καταναλώσει ή να προσπεράσει. Κι έτσι ξεχωρίζει όχι μόνο ως ένα σκληρό και τρυφερό photobook για τη μητρότητα, την επιβίωση και τη θεσμική εγκατάλειψη, αλλά και ως ένα βιβλίο που προσπαθεί να ξαναμοιράσει το δικαίωμα της αφήγησης.

Κι αυτό είναι που το κάνει να μένει περισσότερο από μία ακόμη καλοφωτισμένη καταγραφή της σύγχρονης δυστυχίας.

Με στοιχεία από Loose Joints, AnOther Magazine, Dazed και Dazed MENA.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να βλέπουμε γυναίκες να πεθαίνουν;

Πολιτισμός / Μαρίνα Αμπράμοβιτς: πόσες φορές πρέπει να πεθάνει μια γυναίκα για να γίνει μύθος;

Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Πολιτισμός / Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Η νέα έκθεση The Gift of Drawing: Cy Twombly στο Menil Drawing Institute του Χιούστον, που παρουσιάζεται έως τις 9 Αυγούστου, βασίζεται σε μια μεγάλη δωρεά 121 έργων από το Cy Twombly Foundation και δείχνει 27 από αυτά, πολλά για πρώτη φορά.
THE LIFO TEAM
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στο σινεμά, αλλά όχι ακριβώς ολόκληρος

Πολιτισμός / Επιστρέφει ο Μάικλ Τζάκσον στο σινεμά, αλλά ποιος Μάικλ επιστρέφει;

Η βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, βγαίνει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου ύστερα από πρεμιέρα στο Βερολίνο και μεγάλη προωθητική καμπάνια. Μαζί με το εμπορικό ενδιαφέρον, δυναμώνει και η συζήτηση για το αν πρόκειται για ένα πλήρες πορτρέτο του σταρ ή για μια προσεκτικά ελεγχόμενη εκδοχή της ζωής του.
THE LIFO TEAM
Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό Half Man

Πολιτισμός / Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ βουτά πιο βαθιά στο σκοτάδι με το Half Man

Η νέα σειρά του δημιουργού του Baby Reindeer κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO και στις 24 Απριλίου στο BBC iPlayer, με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ σε μια ιστορία αδελφικότητας, βίας και σεξουαλικής σύγχυσης.
THE LIFO TEAM
Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Πολιτισμός / Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
THE LIFO TEAM
Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Πολιτισμός / Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Το We Are Making a Film About Mark Fisher επιστρέφει στη σκέψη του Μαρκ Φίσερ όχι σαν ακαδημαϊκό μνημόσυνο αλλά σαν ζωντανό πολιτισμικό ερώτημα. Γιατί ένας θεωρητικός που έγραψε για χαμένα μέλλοντα και εξάντληση μοιάζει σήμερα πιο παρών από ποτέ;
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο με θέμα την ελληνική χειροτεχνία

Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
THE LIFO TEAM
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Πολιτισμός / Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
THE LIFO TEAM
Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει τη νέα της εποχή με το «Drop Dead» στις Βερσαλλίες

Πολιτισμός / Η Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το «Drop Dead» με φόντο τις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε με το «Drop Dead», το πρώτο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το βίντεο, σε σκηνοθεσία της Πέτρα Κόλινς, γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
THE LIFO TEAM
 
 