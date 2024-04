Σερ: «Με έχουν εγκαταλείψει οι δισκογραφικές μου εταιρείες, δεν μπορούσα να βρω δουλειά»

«Αισθάνομαι τυχερή που έχω ανθρώπους που έχουν μείνει μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια», είπε η Σερ στην τελετή απονομής των iHeartRadio Music Awards, παραλαμβάνοντας το «Icon Award».

Η διάσημη τραγουδίστρια τιμήθηκε για την πολυετή συνεισφορά της στη μουσική αλλά και την ποπ κουλτούρα για τουλάχιστον έξι δεκαετίες, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των iHeartRadio Music Awards, στο Dolby Theatre του Λος 'Αντζελες. «Πρώτα απ' όλα, αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένη και τυχερή με αυτό το βραβείο και αισθάνομαι τυχερή που έχω ανθρώπους που έχουν μείνει μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της η Σερ.

«Συνήθως δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά έχω πέσει κάτω τόσες πολλές φορές που δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Με έχουν εγκαταλείψει οι δισκογραφικές μου εταιρείες και δεν μπορούσα να βρω δουλειά...έλεγαν: "Ω, έχει ξεπεραστεί τελείως". Αλλά ποτέ δεν άφησα το όνειρό μου. Να έχετε ένα όνειρο και να μην το εγκαταλείπετε ό,τι κι αν συμβεί. Αν έχετε ένα όνειρο και επιμείνετε σε αυτό, θα έχετε μια υπέροχη ζωή και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει πραγματικότητα» συμπλήρωσε.

Τη Σερ προλόγισε η φίλη και συμπρωταγωνίστριά της στη δραματική ταινία «Silkwood» του 1983 Μέριλ Στριπ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως είναι η μόνη τραγουδίστρια που έχει από ένα τραγούδι στο No.1 στα charts του Billboard για επτά συνεχόμενες δεκαετίες.



«Όταν σκέφτομαι την Σερ σκέφτομαι τη γιγαντιαία καρδιά της, πόσο ανοιχτή είναι, πόσο ταλαιπωρημένη, πόσο δυνατή και πώς ηγείται με την καρδιά της σε ό,τι κάνει. Στην υποκριτική, στο τραγούδι, στον χορό, στο ντύσιμό της. Απλά τα δίνει όλα και αυτό της έχει φέρει πολλά βραβεία κύρους. Επίσης την ώθησε να εργασεί για λογαριασμό των βετεράνων μας και για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και για πολλούς άλλους σκοπούς» τόνισε από τη μεριά της η Μέριλ Στριπ.

