Σελίν Ντιόν: Ανακοίνωσε έξι νέες συναυλίες 

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή - «Φέτος, παίρνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου», είπε στην αρχική ανακοίνωση των συναυλιών

Η Σελίν Ντιόν επέκτεινε την επερχόμενη σειρά συναυλιών της «Celine Dion Paris 2026» στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή, θα εμπλουτιστεί με έξι επιπλέον συναυλίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μέχρι σήμερα στις 16.

Οι νέες ημερομηνίες, είναι 18 και 25 Σεπτεμβρίου, καθώς και 2, 9, 16 και 17 Οκτωβρίου. 

Σελίν Ντιόν: Η ανακοίνωση των συναυλιών που εξέπληξε τους εκατομμύρια φαν

Πριν λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τα νέα της επιστροφής της στη σκηνή, μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτηρίζοντάς τα «το καλύτερο δώρο» για τα 58α γενέθλιά της.

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της δήλωσε ότι η κατάστασή της έχει βελτιωθεί και ότι θα πραγματοποιήσει μια σειρά εμφανίσεων στο Παρίσι, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο.

«Φέτος, παίρνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου. Παίρνω την ευκαιρία να σας δω, να τραγουδήσω ξανά για εσάς», είπε. «Θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαι πολύ καλά, διαχειρίζομαι την υγεία μου και νιώθω καλά».

Σελίν Ντιόν: Η μάχη με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου

Η Ντιόν αποκάλυψε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022 ότι είχε διαγνωστεί με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome), μια ανίατη αυτοάνοση διαταραχή.

Η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της πάθησης, η οποία μπορεί να προκαλέσει μυϊκή δυσκαμψία στον κορμό, τα χέρια και τα πόδια.

Το ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion» προσέφερε μια πιο προσωπική ματιά στην καριέρα της χαρισματικής ερμηνεύτριας και στη σοβαρότητα του πόνου που βιώνει λόγω της πάθησης, συμπεριλαμβανομένης και μιας κρίσης που υπέστη.

Παρά τη διάγνωση, η Ντιόν υποσχέθηκε ότι θα παλέψει για να επιστρέψει στη σκηνή.

«Δεν είμαι νεκρή», δήλωσε η τραγουδίστρια στους δημοσιογράφους το 2024, στο κόκκινο χαλί πριν από την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ. Την ίδια χρονιά, η Ντιόν τραγούδησε από τον Πύργο του Άιφελ για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

Με πληροφορίες από Billboard

 
 
Πολιτισμός

