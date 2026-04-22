«Σε δύο χρόνια κανείς δεν θα νοιάζεται αν οι ηθοποιοί είναι AI», λέει ο σκηνοθέτης του «La Haine»

Ο Ματιέ Κασσοβίτς, που στρέφεται στην AI για τη νέα του ταινία, υποβαθμίζει και τις ανησυχίες για τα πνευματικά δικαιώματα

The LiFO team
Στιγμιότυπο από το «La Haine» / Φωτ.: MKL Distribution
Την πλήρη στήριξή του στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο εξέφρασε ο Γάλλος σκηνοθέτης Ματιέ Κασσοβίτς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «το τελευταίο καλλιτεχνικό εργαλείο που χρειαζόμαστε», ενώ απέρριψε τις ανησυχίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Μιλώντας στο πλαίσιο φεστιβάλ αφιερωμένου στο AI στις Κάννες, ο δημιουργός της ταινίας La Haine δήλωσε ότι «σε λίγα χρόνια κανείς δεν θα ενδιαφέρεται αν οι χαρακτήρες είναι αληθινοί ή δημιουργημένοι από υπολογιστή».

Ο ίδιος εργάζεται σε μια νέα ταινία βασισμένη σε κόμικ της δεκαετίας του 1940 του Edmond-François Calvo, η οποία αναπτύσσεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, η χρήση AI μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής, με τα οπτικά εφέ να κοστολογούνται περίπου στο μισό σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Ο Κασοβίτς εκτίμησε επίσης ότι σύντομα θα εμφανιστούν «AI ηθοποιοί» με μεγάλη απήχηση στο κοινό. «Σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν AI σταρ με εκατομμύρια ακολούθους, με τους οποίους το κοινό θα μπορεί να αλληλεπιδρά απευθείας», είπε, περιγράφοντας ένα μοντέλο όπου οι ψηφιακοί χαρακτήρες θα αποτελούν βασικό κομμάτι της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Αν και παραδέχθηκε ότι οι ερμηνείες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πειστικές, σημείωσε ότι παραμένει απαραίτητη η συμμετοχή ηθοποιών, κυρίως για τη φωνή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργήσει στο Παρίσι στούντιο κινηματογράφου με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο συνέκρινε με την ίδρυση της εταιρείας ειδικών εφέ Industrial Light and Magic από τον George Lucas τη δεκαετία του 1970.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο όπου μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη,με στόχο να μειώσουν το κόστος και να προσφέρουν νέες δυνατότητες στην παραγωγή. Υποστηρικτές της τεχνολογίας θεωρούν ότι μπορεί να διευρύνει την παραγωγή και να επιτρέψει την είσοδο περισσότερων δημιουργών στον χώρο.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση της AI προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον κλάδο. Δημιουργοί εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ταινίες θα στερούνται καλλιτεχνικού βάθους, ενώ η χρήση υλικού για την εκπαίδευση αλγορίθμων χωρίς άδεια έχει οδηγήσει σε δεκάδες νομικές προσφυγές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γερμανός νομικός Tim Kraft ανέφερε ότι εκκρεμούν περίπου 140 υποθέσεις κατά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, σχετικά με ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Κασοβίτς απέρριψε τις ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι η καλλιτεχνική δημιουργία βασίζεται διαχρονικά σε επιρροές. Όπως είπε, «όλοι δανείζονται από άλλους», προσθέτοντας ωστόσο ότι θα κινηθεί νομικά σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το έργο του με τρόπο που θεωρεί καταχρηστικό.

Με πληροφορίες από Guardian

Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατό της, η Bonhams ανακοινώνει τέσσερις δημοπρασίες με περισσότερα από 400 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο της Νταϊάν Κίτον, από ρούχα Ralph Lauren και Thom Browne μέχρι το αρχικό σενάριο του «Annie Hall»
Ο Αντόνιο Μούνιοθ Μολίνα βλέπει έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» πίσω από την κρίση του δημόσιου λόγου

Ο επιφανής συγγραφέας μιλά για την αποδυνάμωση της δημοκρατικής λογικής, την υπεροχή της φτηνής γνώμης απέναντι στο ρεπορτάζ και τη δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών να διαμορφώνουν έναν όλο και πιο επιθετικό δημόσιο χώρο.
Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Με αφορμή τη νέα του ταινία "Στο νησί του Αμρούμ", ο γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μιλά για το ναζιστικό παρελθόν, τη σημερινή σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι ο Πέδρο Σάντσεθ "έχει cojones."
Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο Μάρτιν Σόνγκαουερ δεν είναι από τα ονόματα που λένε πολλά σήμερα έξω από τους κύκλους της ιστορίας της τέχνης. Κι όμως, επηρέασε τον Ντύρερ, τον Μιχαήλ Αγγελο και αργότερα τον Ρέμπραντ. Τώρα, μια μεγάλη έκθεση στο Λούβρο τον επαναφέρει στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σπουδαίο χαράκτη και ζωγράφο, αλλά και ως έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσαν οι εικόνες στην Ευρώπη
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.
Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
