Τέλος για το Sora: Η OpenAI εγκαταλείπει την πλατφόρμα βίντεο με AI

Η εφαρμογή AI βίντεο της OpenAI είχε φτάσει τις 1 εκατ. λήψεις πιο γρήγορα από το ChatGPT

Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε βίντεο που δημιουργήθηκε με το μοντέλο Sora
Η OpenAI σχεδιάζει να διακόψει τη λειτουργία της πλατφόρμας δημιουργίας βίντεο Sora, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την παρουσίασή της, στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης της στρατηγικής της.

Η απόφαση εντάσσεται σε προσπάθεια της εταιρείας να επικεντρωθεί σε εργαλεία παραγωγικότητας και προγραμματισμού, ενόψει πιθανής εισαγωγής της στο χρηματιστήριο ακόμη και μέσα στο 2026. Σύμφωνα με εσωτερική ενημέρωση προς το προσωπικό, η OpenAI θα σταματήσει όχι μόνο την καταναλωτική εφαρμογή του Sora, αλλά και την έκδοση για προγραμματιστές, ενώ δεν θα υποστηρίζει πλέον λειτουργίες δημιουργίας βίντεο ούτε μέσα από το ChatGPT.

Η κίνηση σηματοδοτεί αλλαγή κατεύθυνσης για την εταιρεία, η οποία στρέφει πόρους υπολογιστικής ισχύος και ανθρώπινο δυναμικό σε προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες χρήστες. Σε αυτό το πλαίσιο, η OpenAI ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ενοποιεί την εφαρμογή ChatGPT για υπολογιστές, το εργαλείο προγραμματισμού Codex και τον browser της σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Το Sora είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο με στόχο να επεκτείνει την παρουσία της εταιρείας στο ευρύ κοινό, μέσα από ένα περιβάλλον όπου οι χρήστες μπορούσαν να δημιουργούν και να μοιράζονται βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν εσωτερικές επιφυλάξεις για τους πόρους που απαιτούσε το εγχείρημα σε σχέση με τη ζήτηση.

Η αρχική ανάπτυξη της πλατφόρμας είχε επίσης προκαλέσει αντιδράσεις για ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς δεν υπήρχαν επαρκείς μηχανισμοί προστασίας περιεχομένου. Στη συνέχεια προστέθηκαν εργαλεία που επέτρεπαν στους κατόχους δικαιωμάτων να περιορίζουν τη χρήση υλικού τους.

Παράλληλα, δεν προχωρά επένδυση που είχε ανακοινωθεί από τη Disney, ύψους 1 δισ. δολαρίων, η οποία προέβλεπε συνεργασία για χρήση γνωστών χαρακτήρων σε περιεχόμενο που δημιουργείται με AI. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η Disney σέβεται την απόφαση της OpenAI να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η ομάδα που εργαζόταν στο Sora αναμένεται να μετακινηθεί σε άλλα έργα, με έμφαση σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις όπως η ρομποτική. Την ίδια ώρα, η OpenAI επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Anthropic, δίνοντας προτεραιότητα σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες για λογαριασμό των χρηστών, όπως η συγγραφή κώδικα ή η ανάλυση δεδομένων.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Sora: Η εφαρμογή AI βίντεο της OpenAI έφτασε τις 1 εκατ. λήψεις πιο γρήγορα και από το ChatGPT

Τech & Science / Sora: Η εφαρμογή AI βίντεο της OpenAI έφτασε τις 1 εκατ. λήψεις πιο γρήγορα από το ChatGPT

Πολλά από τα βίντεο που παράγονται μέσω της Sora περιλαμβάνουν χαρακτήρες από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή βιντεοπαιχνίδια, προκαλώντας νέα ερωτήματα γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το The AI Doc βγαίνει στις αίθουσες και βάζει τους ισχυρότερους ανθρώπους της AI μπροστά στην κάμερα

Τech & Science / Το The AI Doc βγαίνει στις αίθουσες και βάζει τους ισχυρότερους ανθρώπους της AI μπροστά στην κάμερα

Το νέο ντοκιμαντέρ του Daniel Roher για την τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει στις αίθουσες με συνεντεύξεις από κορυφαία στελέχη του χώρου και φιλοδοξεί να βάλει σε μία σειρά τον ενθουσιασμό και τον φόβο που συνοδεύουν σήμερα την AI.
THE LIFO TEAM
Οι συχνότερες εκσπερματώσεις μπορεί να βελτιώσουν τη γονιμότητα των ανδρών

Τech & Science / Οι συχνότερες εκσπερματώσεις μπορεί να βελτιώσουν τη γονιμότητα των ανδρών

Η έρευνα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις κλινικές γονιμότητας, καθώς υποδεικνύει ότι οι άνδρες πιθανώς δεν πρέπει να απέχουν από την εκσπερμάτωση για αρκετές ημέρες, όπως προτείνουν οι υπάρχουσες οδηγίες
THE LIFO TEAM
ΣΤΙΒ ΒΟΖΝΙΑΚ APPLE AI

Τech & Science / Στιβ Βόζνιακ: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακόμη αξιόπιστη» προειδοποιεί ο συνιδρυτής της Apple

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αυξανόμενη εξάρτηση από τέτοιες τεχνολογίες στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται πληροφορίες και επιλύουν προβλήματα
THE LIFO TEAM
 
 