Οι ταινίες «John Wick» γίνονται video game με τη φωνή και την εικόνα του Κιάνου Ριβς

Το κινηματογραφικό franchise John Wick, που έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, περνάει επίσημα στα video games με τον Κιάνου Ριβς να δίνει όχι μόνο την εικόνα του αλλά και τη φωνή του στον χαρακτήρα.

Την ανάπτυξη έχει αναλάβει η Saber Interactive, το στούντιο πίσω από το Warhammer 40,000 Space Marine 2. Στο project συμμετέχει και ο σκηνοθέτης των ταινιών John Wick, Τσαντ Σταχέλσκι, με δημιουργική συμβολή. Το παιχνίδι δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο και παρουσιάστηκε ως νέα παραγωγή που αναμένεται να τοποθετείται χρονικά πριν από τα γεγονότα των ταινιών.

Το πρώτο trailer παρουσιάστηκε στο State of Play της PlayStation την Πέμπτη, με τις πληροφορίες να δείχνουν ότι το παιχνίδι θα λειτουργεί ως prequel της σειράς. Η Saber κάνει λόγο για πρωτότυπη ιστορία, σχεδιασμένη για ενήλικο κοινό, με επιστροφές γνωστών χαρακτήρων αλλά και νέες προσθήκες.

Αν και ο John Wick έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν σε παιχνίδια, όμως αυτή τη φορά είναι η πρώτη που ο Κιάνου Ριβς θα δανείσει τη φωνή του στον ήρωα. Ο ηθοποιός έχει ήδη ισχυρή παρουσία στο gaming, καθώς είχε κεντρικό ρόλο ως Johnny Silverhand στο Cyberpunk 2077.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saber Interactive, Μάθιου Καρτς, δήλωσε ότι η ομάδα αισθάνεται «τιμή» που συνεργάζεται με τον Σταχέλσκι και τον Ριβς για να μεταφέρει τον κόσμο του Wick σε ένα blockbuster παιχνίδι. Από την πλευρά της Lionsgate, η επικεφαλής παγκόσμιων προϊόντων Τζένιφερ Μπράουν σημείωσε ότι ο στόχος είναι να αποδοθεί η ένταση της δράσης και η χαρακτηριστική χορογραφία των μαχών που καθιέρωσε τις ταινίες.

Στα social media οι αντιδράσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές, αν και ορισμένοι έθεσαν ερωτήματα για το τι σημαίνει αυτό για το πολυαναμενόμενο remake του Star Wars Knights of the Old Republic, επίσης υπό την ομπρέλα της Saber. Ο Κρίστοφερ Ντρινγκ, επικεφαλής σύνταξης και συνιδρυτής του The Game Business, χαρακτήρισε το John Wick «ταιριαστή» επιλογή ως συνδυασμό είδους, brand και στούντιο, υπογραμμίζοντας ότι η Saber λειτουργεί ως δίκτυο ομάδων που μπορούν να τρέχουν πολλά projects παράλληλα.

Στην ίδια παρουσίαση της Sony ανακοινώθηκαν και άλλα παιχνίδια. Η Santa Monica Studio ετοιμάζει νέες εκδόσεις των τριών πρώτων God of War, ενώ ανακοίνωσε και ένα νέο παιχνίδι που προηγείται χρονικά της σειράς, με τίτλο Sons of Sparta, το οποίο κυκλοφόρησε άμεσα. Επίσης, δόθηκε νέο υλικό για το Silent Hill Townfall, που διαδραματίζεται στο St. Amelia, ένα φανταστικό νησί με έμπνευση από τη Σκωτία.

Τέλος, ανακοινώθηκε συλλεκτική έκδοση για τα 30 χρόνια του Rayman, με πέντε εκδοχές του κλασικού παιχνιδιού του 1995 και σχεδόν άμεση κυκλοφορία. Ο παραγωγός της σειράς Rayman, Λοΐκ Γκουνόν, είπε στο BBC ότι η συλλογή θα περιλαμβάνει νέο ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία του πρώτου παιχνιδιού, καθώς και βελτιώσεις προσβασιμότητας για πιο άνετη εμπειρία στο σημερινό κοινό.

Με πληροφορίες από BBC