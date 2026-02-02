Grammy 2026: Η αιχμηρή δήλωση του Τρέβορ Νόα για τη Nicki Minaj - «Είναι στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ»

Αιχμηρός προς τη Nicki Minaj και την στήριξή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ο παρουσιαστής των Βραβείων Grammy 2026, Τρέβορ Νόα.

Υπενθυμίζεται πως η Nicki Minaj, παρόλο που το 2020 άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, έχει αλλάξει στάση αποθεώνοντας τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στον εναρκτήριο μονόλογό του, αφού αντάλλαξε αστεία με δεκάδες σούπερσταρ στο κοινό, ο Νόα στάθηκε στην απουσία της Minaj από την τελετή: «Η Nicki Minaj δεν είναι εδώ», είπε. «Είναι ακόμα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας πολύ σημαντικά ζητήματα».

lol at the entire Grammys audience cheering when Trevor Noah announced that Nicki Minaj was NOT in attendance pic.twitter.com/RNQhZPanSd — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 2, 2026

Grammy 2026: Η μίμηση του Τρέβορ Νόα

Συνεχίζοντας, έκανε τη δική του μίμηση του Τραμπ και -αναφερόμενος στο viral τραγούδι της Cardi B, WAP- πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, Nicki, εγώ έχω το μεγαλύτερο… Όλοι το λένε. Ξέρω ότι λένε πως το έχεις εσύ, αλλά το έχω εγώ. WAP, WAP, WAP. Κοίτα το, μωρό μου».

Η στάση της Minaj υπέρ του Τραμπ και του κινήματος MAGA έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο κοινό της το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρθηκε.

Πέρσι, ο μονόλογος του Νόα ήταν πιο συγκρατημένος, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, ωστόσο είχε ασκήσει κριτική στους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Η φετινή τελετή της 1ης Φεβρουαρίου ήταν η έκτη φορά που ο κωμικός και συγγραφέας παρουσίασε τα Grammy - και, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η τελευταία του.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος που καλωσορίζουμε ξανά τον Τρέβορ Νόα για έκτη και, δυστυχώς, τελευταία φορά», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ο εκτελεστικός παραγωγός της τελετής, Ben Winston. «Είναι ο πιο φαινομενικός οικοδεσπότης: έξυπνος, αστείος και αληθινός φίλος της μουσικής. Ο αντίκτυπός του ήταν θεαματικός».

Τα 68α Grammy πραγματοποιήθηκαν στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες. Ο Kendrick Lamar ηγήθηκε των υποψηφιοτήτων της βραδιάς με εννέα συνολικά, μεταξύ των οποίων Record of the Year, Song of the Year και Album of the Year.

Με πληροφορίες από Variety