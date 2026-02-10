Πολ Τόμας Άντερσον και Τζόνι Γκρίνγουντ κατά «Melania»: Ζητούν να αφαιρεθεί μουσική τους

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead ζήτησαν να αφαιρεθεί η μουσική της ταινίας Phantom Thread από το ντοκιμαντέρ «Melania» για τη Μελάνια Τραμπ.

Στο Melania ακούγεται ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία Phantom Thread, ένα μεγάλο μέρος του κομματιού του Γκρίνγουντ με τίτλο «Barbara Rose».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Άντερσον και με μουσική του Γκρίνγουντ, είχε προταθεί για έξι βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική.

Τόσο ο σκηνοθέτης όσο και ο συνθέτης ζήτησαν να αφαιρεθεί η μουσική από το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ, υποστηρίζοντας ότι η χρήση της συνιστά «παραβίαση» της σύμβασης του συνθέτη.

«Μας έγινε γνωστό ότι ένα μουσικό κομμάτι από το Phantom Thread χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ Melania», ανέφεραν οι δύο σε κοινή δήλωσή τους, την οποία εξασφάλισε και δημοσίευσε το Variety.

«Αν και ο Τζόνι Γκρίνγουντ δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής επένδυσης, η Universal δεν τον συμβουλεύτηκε για αυτή τη χρήση από τρίτο μέρος, κάτι που αποτελεί παραβίαση της σύμβασής του ως συνθέτη», προστίθεται στη δήλωση. «Ως αποτέλεσμα, ο Τζόνι και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν να αφαιρεθεί η μουσική από το ντοκιμαντέρ».

Το Melania φιλοδοξεί να προσφέρει μια εκ των έσω ματιά στη ζωή της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Facebook Twitter Ο Τζον Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον/Φωτογραφία: John Phillips/Getty Images

Η Amazon MGM κατέβαλε το εντυπωσιακό ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση των δικαιωμάτων streaming της ταινίας, ενώ ακολούθησαν άλλα 35 εκατομμύρια για την προώθησή της στις κινηματογραφικές αίθουσες - ένα πρωτοφανές ποσό για ντοκιμαντέρ. Τα ποσά αυτά έχουν πυροδοτήσει εικασίες ότι η Amazon προχώρησε στην αγορά για να καλοπιάσει τον Τραμπ.

Το πρότζεκτ σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή του Ράτνερ στο Χόλιγουντ. Ο σκηνοθέτης της σειράς ταινιών Rush Hour μετακόμισε στο Ισραήλ μετά από πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά το 2017. Το όνομά του έχει επίσης εμφανιστεί πρόσφατα σε δημοσίευση φωτογραφιών από τους φακέλους Έπσταϊν.

Η ταινία αποδοκιμάστηκε έντονα από τους κριτικούς, ωστόσο ξεπέρασε τις προβλέψεις στο αμερικανικό box office, συγκεντρώνοντας έσοδα 13,3 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, σε μεγάλο βαθμό χάρη - σύμφωνα με πληροφορίες - στη μαζική προσέλευση Ρεπουμπλικανών γυναικών, που αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μέρος του κοινού.

Ο Τζόνι Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον συνεργάζονται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, με τον κιθαρίστα των Radiohead να έχει γράψει μουσική για αρκετές από τις ταινίες του σκηνοθέτη, μεταξύ των οποίων τα There Will Be Blood (2007), The Master (2012), Licorice Pizza (2021) και το περσινό One Battle After Another.

Το One Battle After Another θεωρείται το φαβορί - μαζί με το Sinners - για τα Όσκαρ του επόμενου μήνα. Έχει προταθεί για 13 Βραβεία Ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Με πληροφορίες από euronews.com