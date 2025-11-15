Πέθανε στα 59 του ο Τοντ Σνάιντερ, μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της αμερικανικής folk

Ο Τοντ Σνάιντερ, μία από τις πιο αυθεντικές και αντισυμβατικές φωνές της αμερικανικής folk, country και americana σκηνής, πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

Η δισκογραφική του εταιρεία ανακοίνωσε την απώλεια το Σάββατο, σημειώνοντας ότι ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή μία ημέρα νωρίτερα. «Πού να βρούμε λόγια για έναν άνθρωπο που πάντα είχε τις σωστές λέξεις;» ανέφερε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα, τιμώντας έναν δημιουργό που ξεχώρισε για το χιούμορ, την ευαισθησία και τη μοναδική του αφήγηση.

Την Πέμπτη, η οικογένεια και οι συνεργάτες του είχαν γνωστοποιήσει ότι ο Σνάιντερ νοσηλευόταν με πνευμονία σε νοσοκομείο του Χέντερσονβιλ, στο Τενεσί. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε άλλη μονάδα για εντατικότερη φροντίδα.

Η διάγνωση ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την ακύρωση της περιοδείας του, μια απόφαση που είχε ληφθεί όταν ο Σνάιντερ έπεσε θύμα επίθεσης στην περιοχή του Σολτ Λέικ Σίτι, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του στις 3 Νοεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Salt Lake Tribune, η αστυνομία αργότερα συνέλαβε τον ίδιο τον καλλιτέχνη, όταν αρνήθηκε να αποχωρήσει από νοσοκομείο και επέστρεψε απειλώντας μέλη του προσωπικού.

Ο «stoner troubadour» του Νάσβιλ

Ο Σνάιντερ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο το τελευταίο άλμπουμ του, High, Lonesome and Then Some, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο σε μια καριέρα 30 ετών που συνδύασε folk, rock και country με το δικό του, αναγνωρίσιμο στιλ.

Συχνά περιγραφόταν ως fried folkie, stoner troubadour ή cosmic comic, χαρακτηρισμοί που αποτύπωναν το μίγμα χιούμορ, ψυχεδελικής διάθεσης και ποιητικής ευαισθησίας που τον καθιέρωσαν. Φίλος και προστατευόμενος καλλιτεχνικών θρύλων, όπως των Kris Kristofferson, Guy Clark και John Prine, συνεργάστηκε και με τη Loretta Lynn, συνυπογράφοντας τραγούδι στον δίσκο Full Circle (2016).

Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει καλλιτέχνες όπως οι Jerry Jeff Walker, Billy Joe Shaver και Tom Jones.

Από το Όρεγκον στo Νάσβιλ

Ο Τοντ Σνάιντερ γεννήθηκε στο Όρεγκον και άρχισε να παίζει μουσική στο Τέξας, πριν εγκατασταθεί στο Νάσβιλ. Εκεί πήρε το παρατσούκλι «ο δήμαρχος του East Nashville», δείγμα της επιρροής του στη μουσική κοινότητα της πόλης.

Στα πρώτα του χρόνια είχε την υποστήριξη του Jimmy Buffett, ο οποίος τον υπέγραψε στη δισκογραφικήMargaritaville και κυκλοφόρησε τα δύο πρώτα του άλμπουμ, Songs for the Daily Planet (1994) και Step Right Up (1996).

Με πληροφορίες από Associated Press