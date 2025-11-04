Συνελήφθη ο καλλιτέχνης της κάντρι Τοντ Σνάιντερ μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο

Ακύρωσε την περιοδεία του ο γνωστός καλλιτέχνης της αμερικάνικης κάντρι μουσικής, Τοντ Σνάιντερ, μετά από επίθεση που, όπως αναφέρει η ομάδα του, δέχθηκε έξω από ξενοδοχείο στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τοντ Σνάιντερ, μάλιστα, συνελήφθη για επεισόδιο σε νοσοκομείο του Σολτ Λέικ Σίτι. Σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ο τραγουδιστής «τραυματίστηκε σοβαρά» μετά από επίθεση, που δέχθηκε, λίγο πριν από τη συναυλία του στη Νότια Γιούτα, το περασμένο Σάββατο (1/11).

Πρόκειται για τη δεύτερη, μόλις, στάση της περιοδείας του High, Lonesome and Then Some Tour: «Δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί δημόσια για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τοντ Σνάιντερ: Το επεισόδιο στο νοσοκομείο της Γιούτα

Η αστυνομία του Σάουθ Σολτ Λέικ Σίτι δεν έχει κάνει προς το παρόν κάποιο σχόλιο για την επίθεση, που δέχθηκε ο καλλιτέχνης της κάντρι μουσικής.

Μετά την επίθεση, ο Σνάιντερ διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ωστόσο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι, ο μουσικός «αρχικά αρνήθηκε να αποχωρήσει από το νοσηλευτικό ίδρυμα».

Στη συνέχεια, ο Σνάιντερ συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Salt Lake με τις κατηγορίες της διατάραξης της τάξης, της απειλής βίας και της παράνομης εισόδου. Ο καλλιτέχνης, έκτοτε, έχει αποφυλακιστεί και δεν του έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημες κατηγορίες. Το γραφείο του Εισαγγελέα της Σολτ Λέικ Σίτι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Τοντ Σνάιντερ, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα το τελευταίο του άλμπουμ, «High, Lonesome and Then Some», ξεκίνησε την περιοδεία του από το Κολοράντο. Η περιοδεία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου στο Μπόζμαν της Μοντάνα, αλλά όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες έχουν ακυρωθεί.

Με πληροφορίες από Rolling Stones