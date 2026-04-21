Πέθανε ο σπουδαίος συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών

Πέθανε ο σπουδαίος συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας, σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Σφέτσας έφυγε από τη ζωή χθες τα μεσάνυχτα και ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα γίνει την Παρασκευή στη Ριτσώνα.

Σε ανάρτησή του ο Νίκος Γιούσεφ από τα Υπόγεια Ρεύματα έγραψε: «Ο Κυριάκος Σφέτσας δεν είναι πια μαζί μας. Χτες, μετά τα μεσάνυχτα, έφυγε για κόσμους που δεν γνωρίζουμε, για να συναντήσει την Γώγου, τον Χρήστου, τον Χατζηνίκο, την Χάλαρη, τον Τερεζάκη και τόσους άλλους φίλους του που έχουν φύγει παλαιότερα. Αποχαιρετούμε έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας μας. Η τελετή θα γίνει την Παρασκευή στην Ριτσώνα».

Ο Κυριάκος Σφέτσας είχε μιλήσει για τη ζωή του στη LiFO.

«Άρχισα να παίζω σχεδόν επαγγελματικά από 14 χρόνων. Έπαιζα στις συναυλίες του Ωδείου, κλασικό κυρίως ρεπερτόριο, τόσο στη Λευκάδα όσο και σε πόλεις όπως η Άρτα, η Πρέβεζα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι καί άλλες. Κάποια στιγμή οι εξορμήσεις μας έφτασαν μέχρι την... Αμαλιάδα. Παράλληλα όμως έπαιζα ως το νεαρότερο μέλος χορευτικών ορχηστρών, παίρνοντας άδεια από τον γυμνασιάρχη για τις νυχτερινές μας εμφανίσεις. Εδώ το ρεπερτόριο περιλάμβανε κομμάτια από τάνγκο και βαλς μέχρι φοξ τροτ, τσάρλεστον αλλά και πάσης φύσεως λάτιν ξεφαντώματα» είχε δηλώσει.

Ποιος ήταν ο σπουδαίος συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας

Στο βιογραφικό στην επίσημη ιστοσελίδα του, αναφέρεται,μεταξύ άλλων:

«Ο Κυριάκος Σφέτσας γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1945 στην Αμφιλοχία. Από πολύ μικρός έζησε και μεγάλωσε στη Λευκάδα όπου πρωτοδιδάχτηκε μουσική στη Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδος και στο Εθνικό Ωδείο της πόλης με τον αείμνηστο Φώτη Βλάχο.  Συνέχισε σπουδές στο Εθνικό Ωδείο της Αθήνας (1963-66): πιάνο με την Κρινώ Καλομοίρη και θεωρητικά με τον Μιχάλη Βούρτση. Στις 30 Αυγούστου 1964 (Λευκάδα) συνόδεψε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία εμφάνισή της στην Ελλάδα.  Μετά την Απριλιανή δικτατορία εγκαταστάθηκε στο Παρίσι (Σεπτ. 1967) και εκεί ως υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης (1969-72) εξακολούθησε σπουδές με τον συνθέτη και παιδαγωγό Μax Deutsch (σύνθεση, ανάλυση, διεύθυνση ορχήστρας), ενώ παράλληλα δεχόταν συμβουλές από τους Ι. Ξενάκη, Luigi Nono και Henri Dutilleux.

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση έργου του (Επεισόδια για πιάνο σόλο) έγινε λίγο μετά τον Γαλλικό Μάη του ’68, στην αίθουσα της Λατινικής Αμερικής στο Παρίσι και απέσπασε θετικές κριτικές. Από τότε η μουσική του άρχισε να παρουσιάζεται ταχτικά, ενώ είχε και τις πρώτες παραγγελίες (Γαλλική Ραδιοτηλεόραση, Ορχήστρα Ars Nova και Χορευτικό συγκρότημα του Vitry). Λίγο αργότερα έργα του παρουσιάστηκαν σε σημαντικούς θεσμούς σύγχρονης μουσικής όπως τα διεθνή Φεστιβάλ της Royan, Reims, του Bordeaux και Παρισιού ενώ ήταν ο μόνιμος σχεδόν συνεργάτης του συγκροτήματος σύγχρονου χορού του Vitry και του χορογράφου Michel Cazerta. Μέρος των έργων της Παρισινής περιόδου εκδόθηκε από τον μουσικό οίκο Editions Transatlantiques, ενώ το 1974 κυκλοφόρησε στο Παρίσι για πρώτη φορά έργο του σε δίσκο: (Τετρακαναλική Ηλεκτροακουστική μουσική για το μπαλλέτο Smog, ένα από τα πρώτα έργα σε παγκόσμιο επίπεδο για τετρακαναλική μαγνητοταινία).

Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε ως συνθέτης στην 4η Ελληνική Εβδομάδα Σύγχρονης Μουσικής (Αθήνα 19-26 Σεπτ. 1971) με το έργο Δοκιμολογία. Επαναπατρίστηκε το φθινόπωρο του 1975. Εργάστηκε ύστερα από πρόσκληση του Μάνου Χατζιδάκι στο Τρίτο Πρόγραμμα (75-76) ως έκτακτος παραγωγός. Το 1977 ως τακτικός πλέον υπάλληλος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας υπηρετεί διαδοχικά ως διευθυντής τα μουσικά τμήματα του Β΄ και Α΄ Προγ/τος, ενώ από το καλοκαίρι του 1982 μέχρι τον Ιανουάριο του 1994 υπήρξε διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της Ε.Ρ.Α.. Από το 1999 ζούσε μόνιμα και εργαζόταν στη Λευκάδα, τον τόπο όπου έζησε από μικρός κι όπου πρωτοδιδάχτηκε μουσική. Από την ίδια χρονιά και μέχρι το 2002  υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας και των πολιτιστικών θεσμών «Γιορτές Λόγου και Τέχνης», «Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών» και «Διεθνές Φεστιβάλ Φολκόρ».

Στο έργο του περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός μουσικών συνθέσεων: συμφωνική, χορωδιακή, σκηνική μουσική (μπαλλέτο, θέατρο), μουσική δωματίου, ηλεκτρονική, έργα για σόλο όργανα, συνθέσεις στο ύφος της jazz και fusion, τραγούδια σε ποίηση ελλήνων και ξένων ποιητών. Τα χρόνια από το ’80 και μετά έγραψε μουσική και για τον κινηματογράφο. Η μουσική του στην Παραγγελιά του Π. Τάσιου απέσπασε το βραβείο καλύτερης μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1980. Το 1982 έγραψε τη μουσική για το Στίγμα του ίδιου σκηνοθέτη, το 1986 για την ταινία Η νύχτα με την Σιλένα του Δημ. Παναγιωτάτου, το 1991 για την Νυχτερινή Έξοδο και Κλειστή Στροφή των Μένιου Δίτσα και Νίκου Γραμματικού αντίστοιχα, ενώ το 1993 υπέγραψε τη μουσική της Εποχής των Δολοφόνων του τελευταίου.

Τα περισσότερα από τα έργα των τελευταίων ετών ήταν παραγγελίες ελληνικών και ξένων πολιτιστικών φορέων και οργανισμών και έχουν παιχτεί στην Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική από ονομαστά μουσικά σύνολα, μεταξύ των οποίων οι Σολίστες του Μπολσόϊ, το Ensemble Modern της Φραγκφούρτης, η Πολυρυθμία της Σόφιας, το συγκρότημα κρουστών Okada του Τόκιο, τα κουαρτέτα Russo και Mlada, οι Συμφωνικές Ορχήστρες της Λειψίας, της Λουμπλιάνα, της ABC (Ραδ/νία Αυστραλίας), της ΑLEA (Παν/μιου Βοστώνης) καθώς και οι ορχήστρες της ΕΡΑ και Κρατική Θεσσαλονίκης».

 
 
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Μετά την εμφάνισή της στο Coachella δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά ρούχα που φορούσε και προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους. Οπως λέει, δεν είναι απλώς σκηνικά κομμάτια, αλλά μέρος της ιστορίας της.
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΠΡΑΝΤΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ

Κάθε εμφάνιση ανέδειξε μερικά από τα πιο αξιοπρόσεκτα στυλ της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών από τους Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney και, φυσικά, Prada
«Μακάρι να ήμασταν πεταλούδες»: Βρέθηκαν οι κλεμμένες ερωτικές επιστολές του Τζον Κιτς

Οκτώ αυθεντικές επιστολές που είχε στείλει ο Τζον Κιτς στη Φάνι Μπρον, τον μεγάλο έρωτα της σύντομης ζωής του, βρέθηκαν έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εξαφάνισης και επιστρέφουν στους κληρονόμους της οικογένειας Γουίτνεϊ. Δεν επιστρέφει μόνο ένα χαμένο λογοτεχνικό αρχείο, αλλά η φωνή ενός νεαρού άνδρα που έγραφε στη γυναίκα που αγαπούσε ενώ ήξερε πως ο χρόνος του ήταν λίγος.
Δικαστική ήττα για τον Μιτς Γουάινχαουζ στην υπόθεση με τα αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε στο High Court του Λονδίνου την αγωγή που είχε καταθέσει κατά της πρώην στιλίστριας της τραγουδίστριας, Ναόμι Πάρι, και της φίλης της, Κατριόνα Γκούρλεϊ, για την πώληση αντικειμένων που συνδέονταν με την κόρη του
Η βιογραφία του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ που μετατράπηκε σε χρονικό θανάτου

Η κυκλοφορία του The Illuminated Man φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο μια νέα βιογραφική ανάγνωση του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ, αλλά και την ιστορία του Κρίστοφερ Πριστ, που πέθανε πριν προλάβει να ολοκληρώσει το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράξενο και συγκινητικό υβρίδιο: μισή μελέτη για τον Μπάλαρντ, μισό βιβλίο πένθους.
Τίτλοι τέλους για τον πολιτιστικό οργανισμό ΝΕΟΝ

Μετά από 14 χρόνια ολοκληρώνει την αποστολή του, έχοντας συμβάλει στη δημιουργία ενός καινούργιου κοινού με ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη. «Το περιβάλλον στη δημιουργία του οποίου συνεισέφερε ο ΝΕΟΝ δεν μας χρειάζεται πλέον», δήλωσε ο ιδρυτής του Δημήτρης Δασκαλόπουλος.
Η Φαχρελνισά Ζεΐντ επιστρέφει στο Λονδίνο και μαζί της επιστρέφει ένας ολόκληρος κόσμος

Από την οθωμανική ελίτ στην κορυφή του μοντερνισμού: Η έκθεση “Immersion” στο Λονδίνο ξανασυστήνει τη Φαχρελνισά Ζεΐντ, αποδεικνύοντας ότι το έργο της παραμένει πιο ανήσυχο και εκθαμβωτικό από τη μυθιστορηματική ζωή της.
Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival

Με αφορμή το How to Shoot a Ghost, ο Τσάρλι Κάουφμαν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Σκωτίας και μίλησε για το είδος του σινεμά που θέλει να φτιάχνει σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ποίηση, η αργή εικόνα και η απόρριψη της «συμβατικής ψυχαγωγίας».
Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη selfie της Ellen, στη Madonna και την Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.
Ποιος έφτιαξε τη σκοτεινή φήμη του Alfred Hitchcock; Ενα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη διαμάχη

Η κυκλοφορία του «A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy» στις 9 Ιουνίου ξαναφέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο φορτισμένες συζητήσεις στην ιστορία του σινεμά: πώς χτίστηκε η σκοτεινή δημόσια εικόνα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και πόσο από αυτήν ανήκει στα γεγονότα, στις μαρτυρίες και στις βιογραφίες που ακολούθησαν.
Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Το Art Fund ανακοίνωσε τους πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year 2026: τη National Gallery, το V&A East Storehouse, το Norwich Castle Museum & Art Gallery, το The Box στο Πλίμουθ και το Fitzwilliam Museum στο Κέιμπριτζ. Ο νικητής του βραβείου των 120.000 λιρών θα ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου στο Λονδίνο.
