Νεκρή έγκυος στον Κολωνό: Συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφός της

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του Κολωνού, καθώς συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης νεκρής εγκύου.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Εξαρχής ο 38χρονος είχε προσαχθεί από τις Αρχές και σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστήριζε πως την είχε βρει πεσμένη στις σκάλες.

Συγκεκριμένα, φέρεται να ανέφερε πως έπεσε από τις σκάλες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Νεκρή έγκυος στον Κολωνό: Τι αναφέρει ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το τραύμα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδει με πτώση από σκάλα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για ατύχημα.

Το ζευγάρι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για κάποιο ενδοοικογενειακό επεισόδιο ωστόσο, οι γείτονες αναφέρουν στους αστυνομικούς ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους.

Κλιμάκιο της Ασφάλειας, έχει αποκλείσει την περιοχή, συλλέγει καταθέσεις από το οικογενειακό αλλά και το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, ενώ εξετάζονται και τα ευρήματα στον χώρο του σπιτιού, καθώς και έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταλάβουν και οι ίδιοι τι ακριβώς έχει συμβεί.