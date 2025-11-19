ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τον παλιό, πιο εντατικό επαγγελματικό ρυθμό γραφής και κριτικής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πέθανε ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος Facebook Twitter
Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
0

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 73 χρονών, ο Αργύρης Ζήλος, μία από τις πιο σημαντικές μορφές στην ελληνική μουσική κριτική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο μουσικοκριτικός έφυγε από τη ζωή σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, μετά από αρκετά χρόνια που είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια σπάνιες ήταν και οι δημόσιες εμφανίσεις του, εκτός του στενού του κύκλου.

Ο Ζήλος υπήρξε μια από τις πιο αυστηρές, καθαρές και επιδραστικές φωνές της ελληνικής μουσικοκριτικής. Με τις θρυλικές στήλες του στον «Ήχο» και στο «Αθηνόραμα», για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, λειτούργησε ως ιχνηλάτης του καινούριου και ως αμείλικτος κριτής κάθε μουσικής φτήνιας, όσο δημοφιλής κι αν ήταν. Όπως είχε πει το 2016 στη LiFO, ξεκίνησε «σε μια εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν μουσική κριτική» και ο ίδιος «ήταν ο πρώτος που το έκανε», έχοντας πλήρη επίγνωση ότι «ο γραφιάς πρέπει να πείσει πως ξέρει τι του γίνεται».

Για τον ίδιο, η κριτική δεν ήταν ποτέ απλώς αξιολόγηση αλλά ένα είδος ευθύνης απέναντι στον ακροατή. «Πρέπει να υπερασπίζεσαι όχι μόνο ένα γούστο, αλλά και μια γλώσσα, ένα επίπεδο», είχε σημειώσει τότε, εξηγώντας γιατί συχνά κατηγορήθηκε ότι «έγραφε δύσκολα». Έβλεπε το έργο του ως «οδηγό αγοράς» και όχι ως προσωπική επίθεση ή αποθέωση, κάτι που –όπως έλεγε– παρεξηγούνταν συστηματικά στη χώρα.

Παράλληλα, ανάμεσα στις πιο προσωπικές του παραδοχές υπήρχε και η σπάνια ειλικρίνεια με την οποία μιλούσε για το επάγγελμα και τις ανθρώπινες σχέσεις γύρω του. «Όσο έχεις μια δημόσια θέση, έχεις και πολλούς φίλους. Όταν την χάσεις, εξαφανίζονται όλοι», είχε πει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με οξύτητα τον τρόπο που έκλεισε ο κύκλος των 45 χρόνων του στο επάγγελμα.

Η απώλειά του αφήνει κενό σε έναν χώρο όπου η αυστηρότητα, η συνέπεια και η βαθιά γνώση της μουσικής δεν υπήρξαν ποτέ κοινός τόπος. Το έργο του —και οι απαιτήσεις που έθεσε στο ίδιο το επάγγελμα της μουσικοκριτικής— θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για πολύ καιρό ακόμη.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Aριάνα Γκράντε, ταχυδακτυλουργικές απάτες και η φετινή Χρυσή Άρκτος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Aριάνα Γκράντε, ταχυδακτυλουργικές απάτες και η φετινή Χρυσή Άρκτος από αύριο στους κινηματογράφους

Το δεύτερο και τελευταίο μέρος του «Wicked», το τρίτο «Now You See Me» και η ταινία που έδωσε στον Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ το μεγάλο βραβείο της Μπερλινάλε ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μια έκθεση με τα άγνωστα και σπάνια υφάσματα που σχεδίασε ο Άντι Γουόρχολ

Πολιτισμός / Μια έκθεση με τα άγνωστα και σπάνια υφάσματα που σχεδίασε ο Άντι Γουόρχολ

Για πρώτη φορά στην Ιταλία, εκτίθενται άγνωστες μέχρι σήμερα δημιουργίες του Άντι Γουόρχολ από τη δεκαετία του ’50, αποκαλύπτοντας μια σχεδόν άγνωστη πλευρά του καλλιτέχνη: εκείνη του γραφίστα μόδας και σχεδιαστή υφασμάτων.
LIFO NEWSROOM
Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμάται μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ

Πολιτισμός / Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμάται μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ

Η προσθήκη του ονόματος του Τσάντγουικ Μπόουζμαν στη Λεωφόρο της Δόξας θεωρείται μία από τις πιο συγκινητικές και δίκαιες αναγνωρίσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας
LIFO NEWSROOM
Η ισλανδική γλώσσα «σβήνει» από την τεχνητή νοημοσύνη και τα αγγλικά media

Πολιτισμός / Η ισλανδική γλώσσα «σβήνει» από την τεχνητή νοημοσύνη και τα αγγλικά media

Πρώην πρωθυπουργός της Ισλανδίας προειδοποιεί ότι η νεολαία εκτίθεται σχεδόν αποκλειστικά σε αγγλόφωνο περιεχόμενο μέσω TikTok και YouTube, απειλώντας με «ουσιαστική εξαφάνιση» της γλώσσας μέσα σε μία γενιά
LIFO NEWSROOM
 
 