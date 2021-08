Τα μέλη των Rolling Stones και πολλοί άλλοι σταρ της μουσικής αποχαιρετούν τον θρυλικό ντράμερ της μπάντας, τον Charlie Watts, που πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο Μικ Τζάγκερ ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία του Watts, γελαστού, καθισμένου στα ντραμς του.

Ο Κιθ Ρίτσαρντς δημοσίευσε στον δικό του λογαριασμό μία φωτογραφία με ντραμς, με μία πινακίδα που αναφέρει «Κλειστό». Τόσο ο Τζάγκερ όσο και ο Ρίτσαρντς επέλεξαν να μην γράψουν κάτι στις αναρτήσεις τους.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της μπάντας είχε εκδώσει ανακοίνωση για τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Watts.

«Ο Τσάρλι ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς και επίσης, ως μέλος των Rolling Stones, ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της γενιάς του», ανέφερε για τον εκλιπόντα η ανακοίνωση της μπάντας, ζητώντας από τον κόσμο να σεβαστεί την οικογένεια του Watts, τα μέλη του συγκροτήματος και τους στενούς φίλους του «σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η είδηση του θανάτου του Charlie Watts προκάλεσε θλίψη στους φαν των Rolling Stones αλλά και στην ευρύτερη βιομηχανία της μουσικής. Πολλοί ήταν οι σταρ που «αποχαιρέτισαν» τον θρυλικό ντράμερ, ανάμεσά τους τα μέλη των Beatles.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τον χαρακτήρισε «φανταστικό ντράμερ», ο θάνατος του οποίου αποτελεί «τεράστιο πλήγμα» για την μπάντα.

«Λυπάμαι τόσο για τον θάνατο του Charlie Watts. Ήταν υπέροχος τύπος. Ήξερα ότι ήταν άρρωστος, αλλά δεν γνώριζα ότι ήταν τόσο άρρωστος», ανέφερε στο βίντεο.

Ο ΜακΚάρτνεϊ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντα και την μπάντα του. «Είναι ένα τεράστιο πλήγμα για εκείνους, γιατί ο Τσάρλι ήταν ένας φανταστικός ντράμερ. Πάντα σε αγαπούσα Τσάρλι, ωραίος άνθρωπος», ανέφερε ακόμη μεταξύ άλλων.

Ο Ρίνγκο Σταρ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον Watts, στην οποία κρατούν μια μπαγκέτα. «Θα μας λείψεις», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του με τον Charlie Watts δημοσίευσε και ο Έλτον Τζον στα social media. «Μία πολύ θλιβερή ημέρα. Ο Charlie Watts ήταν ο απόλυτος ντράμερ. Από τους πιο κομψούς άνδρες, τόσο φανταστική παρέα», έγραψε ο Έλτον Τζον, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντα και τους Rolling Stones.

Ο Τομ Μορέλο των Rage Against The Machine, χαρακτήρισε τον Watts «έναν από τους σπουδαιότερους και σημαντικότερους αρχιτέκτονες της μουσικής που αγαπάμε». Το Rock n roll δεν θα ήταν Rock n roll «χωρίς τον ρυθμό, το στιλ, την ενέργεια αυτού του απίστευτου μουσικού», έγραψε ακόμη.

Rock n roll would not be rock n roll without the rhythm, the style, the VIBE of this incredible musician. Rest In Peace #CharlieWatts, one of the greatest and most important architects of the music we love. pic.twitter.com/xEfzaSLCba — Tom Morello (@tmorello) August 24, 2021

Τη θλίψη του για την είδηση του θανάτου του Watts εξέφρασε και ο Αξλ Ρόουζ, των Guns N' Roses.

Very sorry to hear of the passing of The RollingStones Drummer Charlie Watts.



My deepest condolences to his family, the band and the fans. — Axl Rose (@axlrose) August 24, 2021

«Αναπαύσου εν ειρήνη Τσάρλι», έγραψε στα social media ο Μπίλι Άιντολ.

Πολλά ήταν τα μηνύματα για τον θάνατο του Watts και εκτός της βιομηχανίας της μουσικής. Μεταξύ άλλων, ο Στίβεν Κινγκ έγραψε: «Ακούω τον Charlie Watts να παίζει ντραμς από το 1964, 57 χρόνια. Τον είδα τελευταία φορά στο Foxboro πριν από την πανδημία. Θεέ μου, ήταν τόσο καλός».

I've been listening to Charlie Watts drum since 1964--57 years. Saw him at Foxboro before the pandemic. God, he was so good. — Stephen King (@StephenKing) August 24, 2021

Ο Charlie Watts άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών, σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι ο ντράμερ δεν θα συμμετείχε στην αμερικανική περιοδεία των Rolling Stones επειδή ανάρρωνε, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Έγινε μέλος της μπάντας τον Ιανουάριο του 1963 και συνετέλεσε στην αποθέωση των Rolling Stones που έγιναν ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα στην ιστορία του ροκ εν ρολ.